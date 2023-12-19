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274 مليار دولار إيرادات الأمن السيبراني بحلول 2028

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تتوقع «ستاتستا» أن تبلغ إيرادات قطاع الأمن السيبراني عالميا نحو 274 مليار دولار بحلول عام 2028، ما يمثل ارتفاعا بنحو 66% وبقيمة 107 مليارات دولار من الإيرادات المتوقعة للعام الجاري البالغة 166 مليار دولار.
ويعتبر نموذج الأعمال الخاص بالأمن السيبراني صعبا بطبيعته، حيث سيكون العملاء مترددين جدا في قطع اشتراكات الأمن السيبراني، خشية أن يتعرضوا لمخاطر كارثية لعملياتهم.
ويهدد تطور الهجمات السيبرانية وتصاعدها على نحو لافت، بشلل الاقتصاد العالمي، لاسيما أن القطاعات المالية الرئيسية تأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة.
ويدفع ذلك إلى «فاتورة كبيرة من الخسائر» على المستوى العالمي، سواء لجهة الأضرار التي تتكبدها الشركات والمؤسسات المختلفة (الحكومية والخاصة) علاوة على خسائر الأفراد، بسبب نتائج تلك الهجمات بشكل مباشر، وكذلك لجهة التوسع في الإجراءات الحمائية وتقنيات الأمن السيبراني لمواجهة أي هجمات محتملة.
وأصبحت الشركات تدرك ربما أكثر من أي وقت مضى، الأهمية المتزايدة لـ «الأمن السيبراني» وتخصص جزءا من ميزانيتها لمواجهة التهديدات المحتملة.

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