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غولدمان ساكس يستبعد تأثر أسواق الطاقة بهجمات السفن في البحر الأحمر

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال بنك غولدمان ساكس إن انقطاع تدفقات الطاقة في البحر الأحمر لن يكون له على الأرجح تأثير كبير على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، إذ ان فرص إعادة توجيه السفن تعني أن الإنتاج يجب ألا يتأثر بشكل مباشر.
وقد ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، لتواصل مكاسبها التي حققتها في الجلسة السابقة، حيث أدت هجمات شنها الحوثيون في اليمن على سفن في البحر الأحمر إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار السفن.
وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتا جميع الرحلات عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) يوم الاثنين إن سفنها ستتجنب عبور الممر المائي، ما يشير إلى أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة، وفق «رويترز».
وقال البنك الاستثماري في مذكرة الاثنين «نقدر أن إعادة التوجيه الافتراضية الطويلة الأمد لجميع تدفقات النفط الإجمالية البالغة 7 ملايين برميل يوميا (شمالا وجنوبا) سترفع أسعار النفط الخام الفورية مقارنة بالأسعار طويلة الأجل بمقدار 3 إلى 4 دولارات للبرميل».

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