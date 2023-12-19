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غولدمان ساكس يرفع مستهدفه لـ S&P 500 بنسبة 8% في 2024

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رفع بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعام 2024 بنسبة 8% إلى 5100، متوقعا زخما داعما للأسهم الأميركية مع انخفاض التضخم واحتمالية بدء انخفاض الفائدة.
وعلى عكس عام 2023، عندما قامت شركات التكنولوجيا الكبرى السبعة بالاستحواذ على غالبية مكاسب المؤشر، فإن الارتفاعات القادمة في سوق الأسهم ستأتي من القطاعات الدورية والشركات ذات القيمة السوقية الأصغر، بحسب مذكرة «غولدمان» للعملاء يوم الجمعة.
وكتب البنك «بالنظر إلى المستقبل، فإن النظام الجديد المتمثل في تحسين النمو وانخفاض المعدلات يجب أن يدعم الأسهم ذات الميزانيات العمومية الأضعف، خاصة تلك الحساسة للنمو الاقتصادي».
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إن التشديد النقدي التاريخي قد انتهى على الأرجح مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، وإن مناقشة التخفيضات في أسعار الفائدة القياسية بدأت «تظهر». ساعد التحول الحذر من الاحتياطي على دفع مؤشر S&P 500 بالقرب من مستوى قياسي مرتفع وأدى إلى انخفاض عوائد السندات.
ويتوقع الاستراتيجيون في بنك «غولدمان ساكس» أن يخفض الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعات مارس وأبريل ومايو، تليها تخفيضات ربع سنوية، مما يعني احتمالية وصول الفائدة القياسية إلى نطاق يتراوح بين 4% و4.25% بحلول نهاية العام من النطاق الحالي البالغ 5.25% إلى 5.5%.
وقال البنك إن سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات من المرجح أن تنتهي عام 2024 بعائد يبلغ حوالي 4%، بالقرب من مستواها الحالي، وأضاف «غولدمان» أن انخفاض أسعار الفائدة سيدفع السعر الآجل لمؤشر S&P 500 في 2024 إلى أرباح مضاعفة إلى 19.9 من 19.2 الحالي.
وتأتي التوقعات الصعودية من البنك الأميركي في الوقت الذي زادت فيه الشركات الأخرى توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وتتوقع BofA Global Research أن يقوم الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام المقبل، بدءا بخفض بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مقارنة بتقديره السابق البالغ 75 نقطة أساس.

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