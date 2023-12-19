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اقتصاديون لـ الأنباء سمو الأمير قائد محنك وصمام أمان لاستقرار الكويت

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي ـ علي إبراهيم ـ طارق عرابي
هنأ وزراء ووكلاء وزارات المجموعة الاقتصادية، وقياديون مصرفيون، ورجال عالم المال والأعمال، الكويت وأهلها، بتولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد مقاليد الحكم، إذ أكدوا على أن حكمة سموه تعد ضمانة الأمان للبلاد وميزان حاضرها ومستقبلها على جميع الأصعدة، ليقود سفينة الكويت بأمان واستقرار في ظل تحديات عالمية متسارعة يشهدها العالم أجمع. وقالوا إن خطابات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد تعكس رؤيته الاستشرافية، التي تشكل عامل الدعم الأول والأكبر لتحقيق الأهداف المستقبلية الطموحة للاقتصاد الوطني، ليقود سموه البلاد نحو تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي والاستدامة المالية، ناهيك عن مساعيه الدولية التي تستهدف شراكات اقتصادية عالمية من شأنها أن يحقق الاقتصاد الكويتي قفزات تنموية غير مسبوقة. وأكد مسؤولون حكوميون أن صاحب السمو لديه رؤية واضحة وعزيمة في المضي قدما وبوتيرة سريعة نحو إنجاز المشاريع التنموية ذات العائد الاقتصادي، بالإضافة إلى دافع رئيسي نحو الابتكار في الاستثمار وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وهو الأمر الذي كان جليا من خلال متابعة سموه لتنفيذ الشراكات التي تم توقيعها مع الدول الشقيقة والصديقة.
ولفت قياديو الكيانات الاقتصادية إلى أن مجتمع المال والأعمال يثق في دعم سموه لتوجهات الإصلاح الاقتصادي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وجعل الكويت قبلة للاستثمار، إذ حث سموه السلطتين التنفيذية والتشريعية على التعاون المثمر في سبيل إقرار التشريعات التي تحسن من الأداء الاقتصادي قاطبة وتحسين معيشة المواطنين، ناهيك عن ضمان استمرارية تدفق الأعمال التنموية في الكويت بوتيرة أكثر استدامة وتنوعا.


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