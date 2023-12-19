استئناف الحج والعمرة والذهب والمجوهرات

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استئناف وعودة العمل بمعرض الذهب والمجوهرات العشرين، ومعرض الحج والعمرة الخامس، عقب انتهاء فترة إغلاق الدوائر الحكومية لمدة ٣ أيام بعد رحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن الشركة كانت قد أعلنت ترحيل الفترة المتبقية لفعاليات هذين المعرضين والتي كان من المقرر لها ان تعقد خلال الفترة ما بين 13 و 20 الجاري، حيث جرى ترحيل توقيتهما تزامنا مع ظروف الحداد التي تشهدها البلاد.
وأوضحت الدهيم انه تقرر إعادة العمل وتفعيل استكمال أنشطة معرض الذهب والمجوهرات العالمي ابتداء من اليوم (الأربعاء) والتي تحتضنه الصالة 4 اكبر صالات ارض المعارض بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، كما تقرر استئناف العمل بمعرض الحج والعمرة الخامس ليكون ابتداء من اليوم (الأربعاء) وتستمر أنشطته إلى الأحد 24 الجاري والتي تحتضنه الصالة 8 بمساحة تزيد على 2000م2. واختتمت داعية العملاء الكرام لزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] للتعرف على برامج وانشطة وفعاليات الشركة ومواعيد الدوام بالشركة.
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