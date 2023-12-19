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استئناف الحج والعمرة والذهب والمجوهرات

12/19/2023 11:03:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن استئناف وعودة العمل بمعرض الذهب والمجوهرات العشرين، ومعرض الحج والعمرة الخامس، عقب انتهاء فترة إغلاق الدوائر الحكومية لمدة ٣ أيام بعد رحيل المغفور له سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.
وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لقطاع التسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم إن الشركة كانت قد أعلنت ترحيل الفترة المتبقية لفعاليات هذين المعرضين والتي كان من المقرر لها ان تعقد خلال الفترة ما بين 13 و 20 الجاري، حيث جرى ترحيل توقيتهما تزامنا مع ظروف الحداد التي تشهدها البلاد.
وأوضحت الدهيم انه تقرر إعادة العمل وتفعيل استكمال أنشطة معرض الذهب والمجوهرات العالمي ابتداء من اليوم (الأربعاء) والتي تحتضنه الصالة 4 اكبر صالات ارض المعارض بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، كما تقرر استئناف العمل بمعرض الحج والعمرة الخامس ليكون ابتداء من اليوم (الأربعاء) وتستمر أنشطته إلى الأحد 24 الجاري والتي تحتضنه الصالة 8 بمساحة تزيد على 2000م2. واختتمت داعية العملاء الكرام لزيارة الموقع الالكتروني للشركة [email protected] للتعرف على برامج وانشطة وفعاليات الشركة ومواعيد الدوام بالشركة.

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