4 4 تريليونات دولار الأصول الخليجية الأجنبية خلال 2024



ارتفاع الأصول الأجنبية في العام المقبل بدعم من صادرات النفط والغاز المتوقعة بـ 146 مليار دولار

35 % من استثمارات الخليج الأجنبية تتركز بالأسهم و22% ودائع مصرفية و17% استثمار مباشر

ثلثا الأصول يدار من قبل الصناديق السيادية.. والثلث الآخر احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك الاستثمارات الخليجية الأجنبية تتميز بكونها متنوعة بشكل جيد عبر فئات الأصول الاستثمارية المختلفة

محمود عيسىفي تقرير حديث أصدره مؤخرا، توقع معهد التمويل الدولي ارتفاع إجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024 إلى نحو 4.4 تريليونات دولار، مستمدة الدعم من فوائض الحساب الجاري التي تتعزز بدورها بفضل صادرات النفط والغاز، والتي توقع أن تبلغ 146 مليار دولار.وقال المعهد إن إجمالي الالتزامات الأجنبية للمنطقة سيكون أدنى بكثير من إجمالي الأصول، حيث لا يتجاوز تريليون دولار، ليخلق بذلك وضعا صافيا للأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون يناهز نحو 3.4 تريليونات دولار.وفي سياق تعقيبه على التقرير، قال كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمعهد جاربيس إراديان إن نحو ثلثي إجمالي الأصول الأجنبية يدار من قبل صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع محافظ متنوعة من الأسهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، أما الثلث الآخر فهو على شكل احتياطيات رسمية وأصول أجنبية لبنوك تجارية مستثمرة في أصول سائلة.واستنادا الى بيانات من مصادر متعددة، قدر معهد التمويل الدولي الاستثمارات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي استنادا لحملة السندات الحكومية الأميركية، وبيانات بنك التسويات الدولية عن الأصول والالتزامات عبر الحدود للبنوك الدولية، وبيانات منظمة «الأونكتاد» عن مصدر ووجهة الاستثمار الأجنبي المباشر، والمعلومات الواردة من السلطات الوطنية حيثما كانت متاحة.في هذا الصدد، أوضح إراديان قائلا «تقديراتنا ليست دقيقة، لكنها إرشادية، والاستنتاج الرئيسي هو أن الاستثمارات الخليجية متنوعة بشكل جيد عبر فئات الأصول الاستثمارية المختلفة».ووفقا لتقديرات معهد التمويل الدولي، فإن نحو 35% من استثمارات الخليج تتركز بالأسهم، و22% في الودائع المصرفية، و17% في الاستثمار الأجنبي المباشر بالخارج، و7% بسندات الخزانة الأميركية، و10% في السندات، والـ 9% المتبقية في مجموعة من الاستثمارات الأقل سيولة، بما في ذلك السندات غير الأميركية، واستحواذات وأنشطة دمج، وصناديق تحوط.وبحسب التوزع الجغرافي للاستثمارات الخليجية في الخارج، أظهر التقرير أن 65% من الاستثمارات موجودة في أميركا الشمالية وأوروبا، و20% في آسيا والباسيفك، و10% في بلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و5% في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأميركا اللاتينية.ويظهر التقرير أيضا أن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي، بقيادة السعودية إلى حد كبير، اتجهت في السنوات الأخيرة نحو الاستثمار بشكل أكبر في الأسهم العالمية والاستثمار الأجنبي المباشر وبعيدا عن الأصول التقليدية الآمنة.وتشير البيانات إلى أن حيازات دول مجلس التعاون الخليجي من سندات الخزانة الأميركية شهدت انخفاضا في الآونة الأخيرة. وقال التقرير إنه في الفترة من فبراير 2020 إلى سبتمبر 2023، انخفضت حيازات السعودية من الديون الأميركية بنحو 40%.ووفقا لمعهد التمويل الدولي، فإن ابتعاد المملكة عن الأصول الاستثمارية الأكثر أمانا مدفوع بثلاثة أهداف، أولها ان العائد على الأصول ذات المخاطر العالية ساعد صندوق الاستثمارات العامة على تحقيق هدفه المتمثل في إدارة أصول بقيمة تريليوني دولار بحلول 2030. ثانيا، يسمح للمملكة بالتنويع بعيدا عن النفط ويعمل كعامل تحوط محتمل ضد الانخفاضات في أسعار النفط الخام، وثالثا، من شأن الاستثمارات الأكثر خطورة أن تساعد في تمويل العديد من المشاريع التي تضمنتها «رؤية 2030».ويشير التقرير أيضا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت في تنويع اقتصاداتها ببطء بعيدا عن الدولار الأميركي مع تزايد التجارة الثنائية مع دول أخرى، وأبرزها الصين والهند، مضيفا انه في حين أن التجارة لاتزال تتم في الغالب بالدولار الأميركي، فقد بدأت دول الخليج ببطء في التوقيع على اتفاقيات تجارية ثنائية من شأنها أن تسمح لها بتسوية الصفقات التجارية بعملات أخرى.