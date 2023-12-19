السعودية.. تنفيذ حكم القتل حداً بسعودي قتل آخر في منطقة القصيم

أصدرت وزارة الداخلية السعودية

الثلاثاء، بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل حداً بأحد الجناة في منطقة القصيم والذي قتل آخر باطلاق النار عليه.

وأوضح البيان

الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية واس أن "يزيد بن محمد بن إبراهيم الذياب – سعودي الجنسية -، قتل علي بن عبدالله بن محمد الذياب – سعودي الجنسية – ، وذلك بإطلاق النار عليه عدة طلقات أثناء استلقائه في إحدى غرف مزرعتهم، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف سابق بينهما، وتعاطي الحشيش المخدر وقيادة السيارة تحت تأثير المسكر”.

وكانت الجهات الأمنية ألقت القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

وأضاف البيان: "ولأن ما أقدم عليه كان على وجه يأمن معه المجني عليه من غائلته حيث قتله في مزرعتهم وهو آمن مطمئن، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليه غيلةً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه".