تشلسي وفولهام يتأهلان إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية

بلغ كل من تشلسي وفولهام، يوم الثلاثاء، نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم، بعد فوزهما على كل من نيوكاسل وإيفرتون على الترتيب.

وعاد تشلسي من بعيد وقلب الطاولة على ضيفه نيوكاسل وصيف بطل النسخة الأخيرة وتغلّب عليه 4-2 بركلات الترجيح (الوقت الاصلي 1-1) الثلاثاء على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.

وكان نيوكاسل، المثقلة صفوفه بالإصابات، في طريقه إلى مواصلة مشواره في المسابقة التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي، عندما تقدم بهدف منذ الدقيقة السادسة عشرة سجله مهاجمه كالوم ويلسون الذي استغل خطأ فادحا للمدافع الفرنسي بينوا بادياشيل في إبعاد كرة داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى.

لكن تشلسي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه البديل الدولي الأوكراني ميخايلو مودريك مستغلا خطأ فادحا للمدافع البديل كيران تريبييه في التعامل مع كرة عرضية هيأها له برأسه فسددها داخل المرمى.واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى الفريق اللندني.

وجاء إقصاء نيوكاسل بعد أسبوع من خروجه خالي الوفاض من مسابقة دوري أبطال اوروبا بحلوله رابعا وأخيرا في المجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الإيطالي.

واحتاج الفريق اللندني الآخر فولهام إلى ركلات الترجيح أيضا للتغلّب على مضيفه إيفرتون 7-6 (الوقت الأصلي 1-1) على ملعب غوديسون بارك في ليفربول.

وبدأ فولهام التسجيل بفضل النيران الصديقة عندما تابع قطب الدفاع مايكل كين كرة عرضية بالخطأ في مرمى فريقه (41)، وأدرك البرتغالي بيتو التعادل في الدقيقة 82.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح لتحديد المتأهل إلى دور الأربعة فابتسمت إلى الفريق اللندني فولهام.

وحجز ميدلزبره من المستوى الثاني "تشامبيون شيب" بطاقته إلى نصف النهائي بفوز كبير على مضيفه بورت فايل من المستوى الثالث "ليغ 1" بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها جوناثان هاوسون (11) ومورغان رودجرز (23) ومات كروكس (23).

ويختتم الدور ثمن النهائي الأربعاء بلقاء ليفربول مع وست هام يونايتد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز