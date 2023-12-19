قرقاش: جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تبذل جهوداً مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال معاليه في حسابه على منصة إكس: "جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته حتى في هذه المرحلة المتأخرة".
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