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قرقاش: جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة

12/19/2023 8:00:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تبذل جهوداً مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال معاليه في حسابه على منصة إكس: "جهود إماراتية مستمرة في مجلس الأمن لاستصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة وتعزيز الاستجابة للكارثة الإنسانية الغير مسبوقة، على المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤولياته حتى في هذه المرحلة المتأخرة".

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