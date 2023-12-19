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تحذير من محاولة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة والسياحة

12/19/2023 7:28:57 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - حذرت شركات سياحية من محاولة تأدية فريضة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة والسياحة.

وبينت المكاتب ان اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج تمنع حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة من أداء الحج.

وأشارت الى ان عقوبة الشخص الذي يتم ضبطه اثناء تأدية فرضية الحج باستخدام تأشيرات الزيارة والسياحة تصل الى منع دخول السعودية لمدة قد تصل الى 10 سنوات.

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