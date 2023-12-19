تحذير من محاولة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة والسياحة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذرت شركات سياحية من محاولة تأدية فريضة الحج باستخدام تأشيرات الزيارة والسياحة.
وبينت المكاتب ان اللوائح والقوانين السعودية المنظمة للحج تمنع حاملي تأشيرات الزيارة والسياحة من أداء الحج.
وأشارت الى ان عقوبة الشخص الذي يتم ضبطه اثناء تأدية فرضية الحج باستخدام تأشيرات الزيارة والسياحة تصل الى منع دخول السعودية لمدة قد تصل الى 10 سنوات.
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