أحمد بن شعفار أفضل رئيس تنفيذي بقطاع الطاقة إقليمياً

اختارت ((CEO الشرق الأوسط)) أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، ليحمل لقب الرئيس التنفيذي للعام 2023 عن قطاع الطاقة للمرة الثالثة، تقديراً لدوره المحوري الذي يقوم به في الارتقاء بقطاع التبريد في منطقة الشرق الأوسط وسياساته التنفيذية التي قادت ((إمباور)) للعالمية، فضلاً عن إسهاماته وجهوده الملموسة مع فرق عمل المؤسسة في تنفيذ استراتيجيات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وجرى الإعلان عن ذلك خلال حفل توزيع جوائز الرؤساء التنفيذيين للشرق الأوسط الذي نظمته مؤسسة ((آي تي بي للنشر)) في فندق جميرا ميناء السلام بدبي أخيراً. وقال أحمد بن شعفار إن نيل اللقب وحصاد كل التقدير العالمي والدولي لإنجازات المؤسسة وفرق عملها ما كانت لتتحقق لولا الرؤية السديدة والملهمة التي أرسى أسسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح دبي منارة العالم في صناعة الطاقة والاستدامة وحماية الموارد الطبيعية والبيئة وخفض الانبعاثات.

واختتم قائلاً: ((منذ أكثر من 20 عاماً، سعيت جاهداً من أجل توفير الدعم اللازم لصناعة تبريد المناطق. وأنا أتطلع إلى تقديم المزيد من الخدمات ومواصلة دفع هذا القطاع الرائد إلى الأمام من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المبتكرة خلال السنوات المقبلة)).