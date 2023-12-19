شراكة استراتيجية بين سوق السفر العربي ومنظمتين عالميتين

أعلن سوق السفر العربي عن عقد شراكة استراتيجية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA) والرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال (GBTA) للنسخة المقبلة من الحدث، الذي سيقام في الفترة من 6 إلى 9 مايو 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

هذا وقد تم تعيين المنظمات العالمية الشهيرة لتكون ((شركاء المعرفة)) للمعرض التجاري الإقليمي، مما يوفر رؤى وفرصاً متعمقة للقطاعات المزدهرة من فعاليات الأعمال والسفر.

ووفقاً للتوقعات الإحصائية للرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، التي ترسم تاريخ وأداء صناعة اجتماعات الاتحادات الدولية من عام 1963 إلى عام 2022، فقد تم تسجيل 10602 حدث تجاري في جميع أنحاء العالم العام الماضي، منها 9009 أحداث أي ما يصل لنسبة (85%) كانت بشكل حضوري، حيث يمثل هذا زيادة مذهلة بنسبة 349% عن العام السابق عندما وقعت 2007 أحداث حضورية فقط، ومن المثير للاهتمام أن منطقة الشرق الأوسط قد استحوذت على أعلى نسبة من الحضور الشخصي بنسبة (94%) وفقاً للأرقام الرسمية للعام الماضي.

وتشهد صناعة سفر الأعمال أيضاً نمواً كبيراً، كما يتضح من إحصائيات تقرير الرابطة العالمية لقطاع سفر الأعمال لعام 2023، والذي ذكر أن صناعة سفر الأعمال العالمية قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع في عام 2023، حيث تم تسليط الضوء على ما كان متوقعاً كعوامل مساهمة حاسمة في إحراز هذا التحول، كما ذكر التقرير أيضاً أن الإنفاق العالمي على سفر الأعمال قد ارتفع بنسبة 47% ليصل إلى 1.03 تريليون دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو إلى ما يقرب من 1.8 تريليون دولار عالمياً بحلول عام 2027.

وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: ((تشير جميع الأبحاث إلى نمو فعاليات الأعمال وقطاعات سفر الأعمال بسرعة، فلقد كانت هذه القطاعات دائماً قطاعات مهمة في سوق السفر العربي، حيث ستسهم الشراكة الرسمية مع الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات والرابطة العالمية لسفر الأعمال لنسخة 2024 في نقل عروضنا إلى المستوى التالي)).

فرص

وقال الدكتور سينثيل جوبيناث، الرئيس التنفيذي للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات: (( مع انضمام الرابطة الدولية للمؤتمرات والاجتماعات كشريك معرفي لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، فإننا في وضع يسمح لنا بشكل جماعي بإعادة تعريف مشهد التعاون والابتكار والنجاح في مجالات الأعمال المترابطة، كما أننا نتطلع قدماً إلى العمل معاً في عام 2024 وما بعده)).

وقالت كاثرين لوغان، النائب الأول للرئيس الإقليمي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ للرابطة العالمية لسفر الأعمال: ((على الرغم من أنها واحدة من أصغر أسواق سفر الأعمال العالمية، إلا أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لديها إمكانات هائلة للنمو وانتعشت أكثر من أي منطقة أخرى في عام 2022، لتصل إلى 95% من الإنفاق على سفر الأعمال قبل تفشي الجائحة، ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق على سفر الأعمال في المنطقة هذا الرقم في عام 2023 ويصل إلى 30.6 مليار دولار ويواصل مسار النمو في المستقبل)).