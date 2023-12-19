200 فعالية خلال مهرجان القوز للفنون في يناير

ببرنامج متنوع يضم أكثر من 200 عرض وفعالية فنية وثقافية، تطل النسخة الحادية عشرة من ((مهرجان القوز للفنون))، التي تقام بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، الشريك الاستراتيجي للمهرجان، الذي يستضيفه ((السركال أفنيو))، و((منطقة القوز الإبداعية))، يومي 27 و28 يناير المقبل.

ويوفر المهرجان للجمهور تشكيلة متنوعة من الفعاليات الموسيقية والفنية، حيث يعود إلى المهرجان منسق موسيقى الهيب هوب المقيم في دبي، والمشهور بوصلات الموسيقى الإلكترونية بيج هاس كمقدم للعروض، فيما سيقدم الثنائي السوداني مارسيمبا مزيجاً من الموسيقى السودانية ذات التأثير الأفريقي، إلى جانب الثنائي اللبناني راست، الذي يضم الموسيقيين هاني مناع، وبيترا حاوي المعروفين بمزج الألحان العربية التقليدية، والشعر مع الإيقاعات الإلكترونية الحديثة، ومن بين العروض الفنية في المهرجان التي يستضيفها السركال أفنيو عرض فرقة Stick No Bills، التي تقدم موسيقى حية وإلكترونية مصحوبة بعروض مرئية تعكس ثقافة منطقة جنوب آسيا، وعرض راقص للفنانة أوشا جاي يجمع بين الهيب هوب وبهاراتاناتيام، ويقدم الفنان التنزاني المولد ديبيش بانديا عرضاً يحول من خلاله سيارة إلى عمل فني تركيبي في الفضاء العام، كما تعتلي الفنانة أمينة المسرح لتشارك ألحانها من موسيقى البوب ذات الطابع الشعبي، إضافة إلى الثنائي كاميليون، الذي سيلقي أشعاراً دارجة، تتقاطع ما بين السياسات الاجتماعية والموضوعات الشخصية.

تجربة

وتستضيف ((كونكريت))، وهو مساحة المعارض والفعاليات متعددة التخصصات في السركال أفنيو تجربة تفاعلية، ابتكرها الفنان الياباني المُقيم في لندن يوري سوزوكي لتحدي تصوراتنا عن الأشكال الطبيعية والاصطناعية، من خلال عمل تركيبي يستخدم الأنابيب والأبواق، فيما يمكن لعشاق الموسيقى الاستمتاع بعودة منصة القوز أنكور، التي ستعرض بعضاً من أهم أعمال المواهب الموسيقية الناشئة.

ويتضمن المهرجان سلسلة من التعاونات، والأعمال التركيبية، وورش العمل ذات المفاهيم المجتمعية، إلى جانب الفعاليات الفنية والإبداعية والترفيهية التي يستضيفها ((السركال أفنيو))، فيما يهدف المهرجان إلى حث زواره على قضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة، والاستمتاع بالعديد من التجارب المتفردة والإيقاعات المتنوعة، وخيارات الطعام التي تُقدم أطباقاً ووصفات متنوعة لأشهى المأكولات في الإمارات، التي ستكون موجودة طوال نهاية الأسبوع تلبية لرغبات الزوار.