أسماء بالحمر تحيي الإرث المعماري بعمل تركيبي نحتي

شاركت الفنانة الإماراتية أسماء بالحمر، أستاذة مساعدة في جامعة زايد، في المعرض الذي نظمه مجمع 421 للفنون، أول من أمس، وقدمت عملاً تركيبياً نحتياً مستوحى من التاريخ المعماري لدولة الإمارات، وسلطت الفنانة الضوء على التشابكات بين الجغرافية الطبيعية المتغيرة والمظاهر الحضرية الديناميكية، متطرقة إلى مقاربة فنية تجاه اندماج الشكل مع المضمون.

كما يعبّر العمل عن تأملات الفنانة حول الثقافة والهوية الوطنية.

تجارب

المعرض يجسد ملاحظات الفنانة وتجاربها على شكل منحوتات جدارية نافرة، ويتضمن صورة معقدة لتكوينات صخرية جبلية محفورة بدقة بزخارف إسلامية جديدة تمثل استعارة بصرية قوية عن النسيج الحضري الإماراتي، الذي تحتضنه معالمها الجغرافية الطبيعية.

يسلط عمل أسماء الضوء على جوهر الزمان والتغيير بطريقة ملموسة، في إشارة إلى النسيج الثقافي للدولة، والذي يترك بصمته الواضحة على بيئتيها الطبيعية والعمرانية.

ويرصد الزائر للمعرض وهو ينساب مع التصاميم الخشبية والجصية الصامتة لحن أغنية قديمة للفنان عبد الله بالخير ((اشحالكم يا عرب))، وهي الأغنية التي تحتفظ بها الذاكرة الإماراتية في العمق منذ منتصف السبعينيات، وتظهر في ((الفيديو كليب)) المصاحب للأغنية الأحياء القديمة في إمارة دبي، وهذا ما أكدته الفنانة في حديثها مع ((البيان))، أن الحداثة والعمارة التي شهدتها دولة الإمارات كانت ملهمة لها في هذا العمل، الذي يشكل صوراً تختزنها الذاكرة الإماراتية في العمق، كهوية ناطقة، وصور ألفها الجميع في طفولته.

وتابعت: لقد استلهمت فكرة المشروع بعدما أدركت أن الفجوة الزمانية بين الأجيال قد تلاشت، فعند حديثي مع والدتي وسماعي لها وهي تسرد لي ذكرياتها عن منطقة في دبي لم تكن كما هي عليه اليوم؛ فهي الآن مليئة بالمباني ومراكز التسوق والأنشطة المتعددة، عندها قررت أن أحاول استحضار تلك الذكرى وتلك المنطقة. وبالفعل، نجحت في ذلك وكانت تجربة سريالية لا تُصدق.

وأضافت: أحب أن أنظر حولي وأنا في السيارة، لأنها تجربة تشاركية، التواجد في السيارة والنظر إلى المباني وإلى المناطق المحيطة يجعلني ألاحظ التغيرات السريعة في المنطقة. لذلك أعتقد أن هذا المنظور هو منظور جماعي، وأعتقد أن اهتمامي يمتد أيضاً إلى إضفاء الحركة على أعمالي.

ويسرد المعرض التطور الطبوغرافي في دولة الإمارات، وتأثره بالحداثة الغربية الكلاسيكية، والتقليدية المعاصرة في الإسلام.