بدور القاسمي: التبادل الثقافي بين الأمم أنجح وسائل تعزيز الحوار واحترام القيم الإنسانية

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن تعزيز التنوع الثقافي وإثراء الثقافة العربية بإنتاجات معرفية وإبداعية من مختلف ثقافات العالم مهمة مركزية لمشروع الشارقة الحضاري، وتوجه واضح لهيئة الشارقة للكتاب.

جاء ذلك خلال افتتاح الشيخة بدور القاسمي، سوق تخفيضات الكتب ((بيغ باد وولف - الشارقة)) المعرض الأكثر مبيعاً للكتب بأسعار مخفضة على مستوى العالم، والذي يقام في معرض إكسبو الشارقة ويستمر حتى 7 يناير المقبل.

وأضافت الشيخة بدور القاسمي: تحفل أجندة فعالياتنا السنوية بفعاليات دولية تستقطب صنّاع المعرفة والكتاب من مختلف أنحاء العالم، فنحن ننظر للتبادل الثقافي بين الأمم بوصفه الوسيلة الأنجح في تعزيز لغة الحوار والتفاهم واحترام القيم الإنسانية المشتركة.

وحضر الافتتاح، أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وأندرو ياب، مؤسس معرض ((بيغ باد وولف))، ومروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، ومنصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في ((هيئة الشارقة للكتاب))، مدير ((مدينة الشارقة للنشر)) بالإنابة، وخولة المجيني، مديرة إدارة المعارض والمهرجانات في هيئة الشارقة للكتاب، وإيمان بو شليبي، مديرة إدارة ((مكتبات الشارقة))، ومريم العبيدلي، المديرة العامة لمجموعة كلمات، وتامر سعيد، مدير وكالة الشارقة الأدبية.

وتابعت الشيخة بدور القاسمي: ((إن الشارقة كانت ولا تزال، برعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حاضنةً للثقافة الإنسانية، وستحتفي في كل مناسبة بالإبداع الفكري الهادف والملتزم مصالح المجتمعات والذي يرتقي بمخيلة وذائقة الأفراد...)).

مليون كتاب

ويقدم السوق الذي يقام على مساحة 4000 متر مربع، نحو مليون كتاب من الإصدارات العالمية بتخفيضات تصل إلى %85.

وقال أحمد بن ركاض العامري: ((تيسير سبل وصول القراء لمصادر المعرفة والتعلم يترجم رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في أن تكون الإمارة حاضنةً للمشروع الثقافي العربي ونافذته على الثقافة العالمية، وتأتي استضافة الشارقة معرض بيغ باد وولف في سياق دور هيئة الشارقة للكتاب المركزي في دعم جهود النهوض بمستويات القراءة في المنطقة والعالم)).