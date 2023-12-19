«محمد بن راشد للمعرفة» تشارك باحتفالية اليونسكو في «يوم العربية»

شاركت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية 2023، الذي أقامته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ((اليونسكو)) في مقرها بباريس تحت عنوان ((العربية.. لغة الشعر والفنون)).

ويتزامن الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية مع الذكرى الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة باعتبارها إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان العالم. وتضمنت فعالية اليوم العالمي للغة العربية ثلاث جلسات حوارية هي؛ ((الفلسفة والشعر.. مساهمة الشعر العربي في تشكيل المعرفة وفي التحولات الاجتماعية))، و((اللغة العربية والفنون.. توسيع آفاق التنوع الثقافي))، و((اللاتينيون العرب.. البصمة العربية في أمريكا اللاتينية والكاريبي)).

وشارك جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، في جلسة ((اللغة العربية والفنون.. توسيع آفاق التنوع الثقافي))، حيث أكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية الموروث الثقافي للمنطقة وعملها المستمر على إطلاق المبادرات والبرامج التي تعزز من الزخم المعرفي والحراك الثقافي، لافتاً إلى أن الاهتمام باللغة العربية يشكل أولوية بالنسبة للدولة التي تسعى لتعزيز مكانة اللغة العربية، وتوسيع نطاق استخدامها في العصر الرقمي، وإبراز ما تزخر به من مقوماتٍ وسماتٍ تتيح لها مواكبة التطورات المتسارعة في شتى المجالات.

مبادرات

وأشار بن حويرب إلى أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ملتزمة بترسيخ حضور اللغة العربية، وذلك من خلال البرامج والمبادرات والمشاريع التي تعنى بالحفاظ على اللغة العربية ودعم نتاجها الفكري مثل ((مركز المعرفة الرقمي))، ومبادرة ((بالعربي)) و((برنامج دبي الدولي للكتابة))، ما يسهم في توسيع حضور اللغة العربية وانتشارها بين فئات المجتمع المختلفة لا سيما الشباب.

وأوضح بن حويرب أن جلسة ((اللغة العربية والفنون.. توسيع آفاق التنوع الثقافي))، والجلسات والفعاليات الأخرى التي تقيمها اليونسكو تكتسب أهمية خاصة، كونها تتزامن مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغةً رسمية في الأمم المتحدة، إيماناً بأهمية ((لغة الضاد)) باعتبارها إحدى أكثر لغات العالم نطقاً وأوسعها انتشاراً.