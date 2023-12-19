365 عملاً لـ 291 مصمماً في مهرجان الإمارات الدولي للملصق

أطلقت ندوة الثقافة والعلوم بدبي، أول من أمس، مهرجان الإمارات الدولي الخامس للملصق تحت شعار ((التصميم من أجل التغير المناخي))، وافتتح المهرجان معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، بحضور الشيخ خليفة بن حريز آل مكتوم، والأديب عبد الغفار حسين، وبلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، وعلي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، والدكتورة رفيعة غباش، مؤسسة ومديرة متحف المرأة في دبي، ود. صلاح القاسم المدير الإداري في مجلس إدارة الندوة، ود. عبد الرزاق الفارس، ود. عرفات النعيم أستاذ التصميم في الجامعة الأمريكية بالإمارات ومنسق المهرجان، ونخبة من الفنانين والمهتمين. ويستعرض المهرجان في دورة هذا العام، 365 عملاً لـ 291 مصمماً من 60 دولة.

قيمة وهدف

ويمثل مهرجان الإمارات الدولي للملصق إطاراً إبداعياً أطلقته ندوة الثقافة والعلوم لتعزيز مكانة التصميم والابتكار في دولة الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولتعزيز التواصل والتبادل الإبداعي مع الثقافات الأخرى، وتعميم ثقافات التصميم والابتكار، والتعريف بالمنجز الثقافي والإبداعي الإماراتي والعربي محلياً وإقليمياً ودولياً، ولتعزيز وسائل التعبير البصري وممارسة التصميم الجرافيكي والتفكير الإبداعي.

أفكار متنوعة

وأشاد معالي محمد المر بقوة الأعمال المشاركة وحداثة الأفكار وتنوعها وحثها على الاستدامة، ولافتاً إلى أن التصميمات بمعظمها مؤثرة بما تضمنته من ألوان ورموز تؤكد أهمية الحفاظ على الأرض ومقدراتها.

وأكد بلال البدور أن هذه الدورة تؤكد أهمية الالتفات لإشكالية المناخ والانبعاثات الكربونية تلك القضية التي تؤرق العالم، وندوة الثقافة والعلوم تقدم رؤية المبدعين في مجال التصميم، ونظرتهم إلى هذه المشكلة الإنسانية باعتبار أن رسالة الفن قد تكون أحياناً أبلغ من التعبير بالكلام، فالرؤية البصرية تسهم في تقديم الرسالة بشكل أعمق.

وذكر د. عرفات النعيم أستاذ التصميم في الجامعة الأمريكية بالإمارات أن هذه الدورة تستعرض دور التصميم البارز في زيادة الوعي بقضايا المناخ والاستدامة.