إدراج «مليحة الأثري» و«حصن وفلج الذيد» على لائحة التراث في العالم الإسلامي

في إنجاز ثقافي جديد لإمارة الشارقة ودورها التاريخي المتميز، أضافت لجنة التراث التابعة لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، موقعي ((مليحة الأثري)) و((حصن وفلج الذيد)) إلى لائحة التراث في العالم الإسلامي.

وكانت هيئة الشارقة للآثار قد أنجزت ملف ترشيح متكامل لموقع مليحة الأثري تحت عنوان ((مليحة: فترة ما قبل الإسلام في جنوب شرق الجزيرة العربية))، تناول الأبعاد الأثرية والقيمة التاريخية للموقع، إضافة للعناصر المعمارية الأثرية التي ظهرت خلال عمليات التنقيب المستمرة، ومقتنياته المكتشفة، وتقارير حالة صونها والحفاظ عليها.

ويستند إدراج إمارة موقع مليحة الأثري على هذه اللائحة نسبة إلى ما تمثله مدينة مليحة في فترة ما قبل الإسلام من ذروة الحضارة القديمة في هذه المنطقة والتي امتد تأثيرها الثقافي من القرن الثالث قبل الميلاد وحتى الثالث الميلادي، ما يؤكد القيمة الأثرية الثقافية للمكتشفات المتمثلة باتصالات مليحة الخارجية والدور الحيوي الذي لعبته في تجارة القوافل.

شواهد

من جانب آخر، تكلل التعاون الناجح بجهود مشتركة بين هيئة تنفيذ المبادرات في إمارة الشارقة ((مبادرة)) وهيئة الشارقة للآثار لترشيح وتسجيل ((حصن وفلج الذيد)) على لائحة الإيسيسكو، حيث كانت ((مبادرة)) قد قامت بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عام 2017 بالتعاون مع ((الشارقة للآثار)) بترميم مبنى حصن الذيد والفلج وذلك لما في مدينة الذيد من شواهد تاريخية أصيلة ومواقع أثرية.