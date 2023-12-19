«شارك تانك دبي» يفتح ميادين المنافسة للأفكار المبتكرة

منافسات عالية تشهدها حلقات برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي، ويشارك فيه أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة، يتنافسون فيما بينهم على إقناع نخبة من رجال الأعمال بالاستثمار في مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة مقابل حصولهم على حصة معينة.

ويأتي البرنامج الجديد في إطار جهود ((دبي للإعلام)) لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

ومع انطلاقة أولى حلقات البرنامج على تلفزيون دبي، يطل الموسم الأول من ((شارك تانك دبي)) على جمهوره محملاً بعشرات الأفكار المبتكرة المستلهمة من التجارب الشخصية والواقع الافتراضي، وأخرى تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي بين الأطفال، والمساهمة في حماية البيئة وتطبيق الاستدامة، وغيرها الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوزع المشاريع المشاركة في البرنامج بين 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.

وتضمنت قائمة المشاركين في البرنامج الذي يتألف من 13 حلقة، العشرات من رواد الأعمال الطموحين، ومن بينهم بريهان أبو زيد، التي تعرض فكرة ((بيري كير))، وهي عبارة عن غرف صغيرة لخدمة الأمهات وتوفير الخصوصية لهن في الأماكن العامة، وصالح حماد، الذي يعرض فكرة تطبيق ((كان كان)) لشراء الكنادير والأزياء الخليجية، فيما يقدم سالم الكعبي زيوت ((لوبانيوم)) المخصصة للفنانين، وكذلك ماهر الطبشي، الذي يعرض فكرة منتجه ((تاب شيلي))، وهو عبارة عن تشكيلة متنوعة من الصلصات الحارة، بينما يقدم عبد الله أبو عبيد مشروعه ((فياتو تكنولوجي))، الذي يساعد على اكتشاف أماكن الترفيه ومراكز التسوق باستخدام الواقع الافتراضي، ويعرض ابيهيشيك وعمر عيد تطبيق (Stayhopper)، ويشرح محمد خالد خلال البرنامج فكرة تطبيقه ((غت مشهور))، أما براء الجيلاني فيقدم معدات الزراعة ((بوت بوت))، وتعرض كلير الكنج فكرة مشروعها (Marsh n Mallow Universe)، ويطل جواد العزيزي وسونيا عودة بمشروعهما المتخصص في تصاميم مميزة للنظارات الشبابية، فيما يشارك يوسف الحمد بفكرة مشروب ((كالما))، ويكشف هلال كينافي ونديم مكارم عن فكرة وسائد فالاري المريحة.

دراجة نارية

من جهة أخرى، يعرض رائد الأعمال راشد سالمي دراجة نارية صديقة للبيئة، بينما تسعى ريم المرزوقي وحنان إسماعيل عبر مشروع ((غاربلايزر)) إلى تحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية، أما بانا إدريس فتعرض منتجها ((بي برونزي)) الخاص بتسمير البشرة، فيما تقدم شميم كسيباوي تطبيقها الذكي ((بلاي دايت)) لتوسيع نطاق التواصل الاجتماعي بين الأطفال، ويكشف نسيب صوايا عن أنواع جديدة من القهوة، فيما تعرض مها لبريدي تصاميم مبتكرة من السجاد وقطع الأثاث، كما تعرض هبة الله الدهماني فكرة (The Smash Room) لتخليص الجسم من الضغوط والتوتر، وتشارك هديل الخطيب بمشروعها ((بروث لاب))، أما عامر كاباديا فيعرض أفكاراً جديدة لمعدات التدريب الرياضي، بينما يقدم ألهان أحمد مشروعه ((أرض كوليكتيف))، الذي يستند في مكوناته على مجموعة من المواد المستدامة والمعاد تدويرها، مثل بذور التمر، ورمال الصحراء وألياف النباتات.

أفكار خلاقة

كما ستشهد حلقات البرنامج مشاركة مريم البلوشي ورغد وجيدا، اللتين تعرضان تطبيق ((جوين مي))، وتقدم وقار الحمادي، فكرتها الخاصة في إنتاج وتحميص القهوة، وتستعرض أزهار هوبيل، منتجات (AH by Azhar) التجميلية، كما يعرض مازن كنعان ومارسيليا شانشو فكرة مشروعهما ((هاوس أوف بوبس))، بينما يشارك باتريك مبارك وآلان شرباتي بفكرة مشروعهما ((سترو))، وغيرهم الكثير.

ويتوجب على رائد الأعمال المشارك في ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض على تلفزيون دبي مساء كل خميس في تمام الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات، تقديم مشروعه أو فكرته بطريقة جذابة وواضحة تبرز كل التفاصيل المتعلقة بالمنتج وطرق تسويقه وأهميته والأرباح المتوقعة، وذلك في محاولة منه لإقناع نخبة من المستثمرين وهم: فيصل بلهول: رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز)) وأمانات القابضة التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة ((بريبكو)).

وتعتبر أميرة مثالاً يُحتذى به في القيادة والنجاح، وقدوة للسيدات اللواتي يرغبن في تحقيق أحلامهن في عالم الأعمال، وكذلك إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار، شركة ((فيفيوم هولدينج))، حيث يوظف خبرته وعلاقاته للاستثمار في المواهب والأفكار وبناء العلامات التجارية الناجحة، ويوسف حماد، شريك إداري في بيكو كابيتال، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، ونور سويد التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، وتم اختيارها في عام 2018 كواحدة من أفضل 50 امرأة في مجال التكنولوجيا في العالم من قبل مجلة فوربس.

يذكر أن برنامج ((شارك تانك)) عرض للمرة الأولى عالمياً في عام 2009، ويركز على دعم رواد الأعمال الناشئين وأصحاب لمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكن البرنامج منذ انطلاقته الأولى من تحقيق نجاح كبير على مستوى العالم بفضل تفرد فكرته وأهدافه، ما أهله للفوز بالعديد من الجوائز العالمية.