«فستيف فرايداي» أولى البطولات الكبرى لـ «كرنفال سباقات دبي»

أعلن نادي دبي لسباق الخيل عن تفاصيل أولى الأمسيات الثلاث الكبرى لـ ((كرنفال سباقات دبي))، التي ستحمل اسم ((فستيف فرايداي)) وتقام بعد غد الجمعة برعاية ((إعمار)) على مضمار ((ميدان)) العالمي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي الذي أقيم أمس في فندق ((ميدان))، بحضور اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، عضو مجلس الإدارة، المدير التنفيذي لنادي دبي لسباق الخيل، وأحمد المطروشي، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة إعمار العقارية، المدير العام لمؤسسة إعمار الخيرية، وعدد من المدربين، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب، أن استحداث أمسيتين رئيسيتين وهما ((فستيف فرايداي))، و((فاشن فرايداي)) لتنضم إلى أمسية ((سوبر ساترداي)) تأتي ضمن إعادة هيكلة سباقات نادي دبي لسباق الخيل التي تم الإعلان عنها تحت مسمى ((كرنفال سباقات دبي)) في شهر يوليو الماضي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على مكانة دبي كمركز عالمي للسباقات، إذ كان لنا السبق في هذا المجال قبل أكثر من 30 عاماً بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بالإضافة إلى امتلاكنا كافة المقومات والإمكانات التي تجعل من دبي نقطة انطلاق للخيول الدولية ذات التصنيفات العالية التي ستشارك في السباقات التي ينظمها أشقاؤنا في المنطقة الذين نعتبرهم مكملين للمنظومة، نخدم جميعاً من خلالها هذه الرياضة النبيلة.

أمسية مميزة

وفي سؤال لـ ((البيان))، عن تفاصيل أمسية ((فستيف فرايداي))، قال اللواء الدكتور محمد عيسى العظب: الذي يميز الأمسية هو تنظيم عدد من السباقات الفئوية والمشروطة، وكذلك الجوائز المالية المليونية التي تختلف عن باقي السباقات الأخرى التي ينظمها النادي، وكذلك الأمر يسري على الأمسية الكبرى الثانية ((فاشن فرايداي)) التي ستقام يوم الـ 26 من يناير المقبل، بالإضافة إلى ((سوبر ساترداي)) التي ستقام في الـ 2 من شهر مارس المقبل، واصفاً إياها بالبطولات المصغرة التي تسبق الحدث الذي ينتظره عشاق سباقات الخيل حول العالم أمسية ((كأس دبي العالمي)).

كما كشف اللواء الدكتور محمد عيسى العظب لـ((البيان)) عن تواجد 35 خيلاً دولياً للمشاركة في ((كرنفال سباقات دبي))، والمتوقع أن يزيد العدد في الأسابيع القادمة، وهي تأتي ضمن الأهداف الرئيسية التي وضعناها في استقطاب أقوى وأبرز الملاك والمدربين والفرسان والخيول للمشاركة في مضمار((ميدان)).

انطباع إيجابي

وأكد اللواء الدكتور محمد عيسى العظب أن البطولات الثلاث للنادي سوف تنعكس بشكل إيجابي على أمسية ((كأس دبي العالمي))، نظراً لمشاركة أقوى الأسماء في عالم السباقات.

وأضاف أن الشكل الجديد لسباقات النادي نالت إشادة الملاك والمدربين الفرسان، الذين نعدهم بالمزيد من المفاجآت القادمة، بالإضافة إلى الجوائز المالية التي سوف تأخذ منحى تصاعدياً. وتقدم اللواء الدكتور محمد عيسى العظب بخالص الشكر لـ ((إعمار)) على رعايتهم الأمسية الكبرى الأولى التي تتضمن أيضاً فعاليات احتفالية متنوعة تثري تجربة الزوار والمتابعين، وهو ما يخدم الغايات العليا للنادي والشركاء في ((إعمار)).

المشهد الرياضي

بدوره، قال أحمد المطروشي: تعتزّ ((إعمار)) بشراكتها مع نادي دبي لسباق الخيل في تنظيم أمسية ((فستيف فرايداي))، ويسعدنا بأن نكون جزءاً من هذا المشهد الرياضي الباهر، مجدّدين التزامنا بإثراء تجربة دبي العالمية عبر مزيج من الرياضة والضيافة الاستثنائية. نتطلّع قدماً لهذا الحدث الفريد الذي يعكس نهجنا في تقديم تجارب لا تُنسى تعزّز من مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة.

سباقات كبرى

تتضمن الأمسية، 9 أشواط مقسمة بين الرملية والعشبية أبرزها ((الجولة الأولى - بطولة آل مكتوم للتحدي)) المخصصة للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر ((الفئة الأولى))، ((آل مكتوم مايل)) لمسافة 1600 متر ((الفئة الثانية))، ((الراشدية)) لمسافة 1800 متر ((الفئة الثانية))، ((ارتجال دبي داش)) لمسافة 1000 متر ((قوائم))، ((بطولة الخليج التجاري للتحدي)) لمسافة 1400 متر ((قوائم))، ((الانتصار)) لمسافة 1900 متر ((قوائم))، وهي بمثابة جولات تحضيرية مبكرة لعدة أشواط في أمسية ((كأس دبي العالمي)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز