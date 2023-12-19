«شباك المحترفين».. نظيفة في 30 حالة خلال 75 مباراة

تعددت الحالات الإيجابية التي أفرزتها بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، بعد مضي 11 جولة، منها ما يتعلق بـ((الشباك النظيفة))، التي لم تشهد تسجيل أهداف من كلا الفريقين أو من أحدهما، والتي بلغت 30 حالة في 75 مباراة أقيمت حتى الآن، مع بقاء مباراتين مؤجلتين من الجولة التاسعة، علماً بأن 4 مباريات انتهت بالتعادل السلبي، ما يعني أن أطراف هذه المباريات احتفظت بشباكها نظيفة.

وتوزعت الحالات الـ30، على مباراتين في الجولة الأولى هما عجمان وشباب الأهلي 0 - 3، الوصل والإمارات 1 - 0، ومباراتان في الجولة الثانية، حتا والعين 0 - 2، البطائح واتحاد كلباء 0 - 0، و6 مباريات في الجولة الثالثة، وهي النصر والشارقة 0 - 1، اتحاد كلباء والجزيرة 0 - 4، خورفكان والإمارات 2-0، العين وعجمان 6 - 0، البطائح وشباب الأهلي 0 - 2، الوحدة وحتا 1 - 0،

و3 مباريات في الجولة الرابعة، هي حتا والنصر 0 - 3، بني ياس والإمارات 0 - 0، ولقاء النصر والعين 1-0 في الجولة الخامسة، ومباراتان في ((السادسة)) حتا والوصل 5-0، الشارقة وبني ياس 5-0، و3 مباريات في الجولة السابعة جمعت النصر والبطائح 0-2، بني ياس وخورفكان 1-0، عجمان والوحدة 0-1، و3 مباريات في ((الثامنة)) هي حتا وبني ياس 0-1، اتحاد كلباء والنصر 0-0، شباب الأهلي والعين 0-3، وفي الجولة العاشرة شباب الأهلي والإمارات 7-0، و4 مباريات في الجولة 11 جمعت حتا والبطائح 0-0، الإمارات والجزيرة 0-1، عجمان والنصر 0-3، العين والوحدة 0-2.

ويقف فريق النصر في صدارة فرق دوري المحترفين في المحافظة على نظافة شباكه بـ4 حالات، فيما جاءت فرق شباب الأهلي والعين والوحدة والبطائح وبني ياس، ثانياً بـ3 حالات لكل فريق، والوصل والجزيرة والشارقة واتحاد كلباء والإمارات، ثالثاً بحالتين لكل فريق، وحتا بحالة واحدة، فيما لم ينجح فريقا عجمان وخورفكان في المحافظة على شباكهما في أي من مبارياتهما في الجولات الـ11 الماضية من دوري المحترفين.

عامل حاسم

وشدد ياسين بن طلعت، حارس مرمى منتخب الجزائر في ((مونديال إسبانيا 1982))، مدرب حراس مرمى المراحل في نادي الوصل حالياً، على أن جاهزية حارس المرمى، غالباً ما تشكل عاملاً حاسماً، وتلعب دوراً مؤثراً في نتائج فريقه، منها الإبقاء على شباكه نظيفة أمام المنافسين، سواء جاءت النتائج إيجابية أو سلبية، لما لحارس المرمى من أهمية بالغة في عالم كرة القدم.

نفس طويل

ولفت ياسين بن طلعت إلى أن اكتمال جاهزية حارس المرمى بدنياً ومهارياً وخططياً، ينعكس إيجابياً على مسيرة فريقه ليس في مباراة واحدة، بل في مباريات عدة في مختلف البطولات، لا سيما تلك التي تتطلب نفساً طويلاً، كما الحال مع بطولات الدوري، منوهاً إلى أن الفريق الذي يملك حارس مرمى جاهزاً، كثيراً ما يحالفه الفوز، ويسجل حالات أكثر فيما يتعلق بنظافة شباكه أمام المنافسين.

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