الشارقة يلتقي شباب الأهلي في مواجهة مفترق الطرق

يشهد استاد الشارقة في السابعة والنصف من مساء اليوم، قمة الجولة التاسعة المؤجلة في دوري أدنوك للمحترفين بين الشارقة وضيفه شباب الأهلي، في مواجهة تبدو مفترق طرق للفريقين في طريق اللحاق بالمنافسة في مقدمة الترتيب وذات أهمية أيضاً لبقية المنافسين، ويتطلع الشارقة صاحب المركز الثالث برصيد 20 نقطة لتحقيق فوز يمكنه من اللحاق بمنافسه في رصيد النقاط ((23 نقطة)) وانتزاع مركز الوصافة بالمواجهات المباشرة قبل توقف الدوري بعد الجولة 12، وخاصة أن الفريق استرد كثيراً من الثقة والمعنويات بفوزه في آخر جولتين على حتا وخورفكان بنتيجة كبيرة في المباراتين، والفوز في مباراة اليوم يزيد حظوظ الشارقة في المنافسة، ويضفي كوزمين مدرب الشارقة، اهتماماً آخر بالمباراة من واقع ارتباطه السابق بفريق شباب الأهلي الذي حقق معه إنجازات عدة.

صدارة

يسعى شباب الأهلي إلى حسم مواجهته أمام الشارقة، وتحقيق نتيجة إيجابية تسهم في رفع معنويات لاعبيه، وزيادة غلة النقاط قبل مواجهة الوصل الأحد المقبل، في الجولة 12، إذ يبحث ((فرسان دبي)) عن حصول نقاط المواجهتين الأخيرتين قبل توقف الدوري، ليقتنص الصدارة في حملة الدفاع عن درع المسابقة التي توج بها الموسم الماضي، وخاصة أن الفريق يحتل المركز الثاني برصيد 23 نقطة، وبفارق 4 نقاط فقط بينه وبين الوصل في الصدارة.

مواجهة

وفي مباراة أخرى، يستقبل العين في ملعبه في ستاد هزاع بن زايد، في الخامسة إلا ربعاً من مساء اليوم، نظيره خورفكان في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري أدنوك للمحترفين، وهي المواجهة التي يسعى الفريق البنفسجي فيها للتعويض وتصحيح المسار بعد خسارته بالجولة الماضية أمام ضيفه الوحدة بهدفين نظيفين وتراجعه إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بينما يتطلع خورفكان صاحب المركز الحادي عشر برصيد (10 نقاط) للعودة من ملعب العين بأفضل نتيجة والتقدم خطوة في سلم الترتيب، إذ إنه في حالة فوزه سيقفز إلى الثامن.

أداء

وأكمل الفريق البنفسجي تحضيراته بمران أخير أجراه أمس تحت قيادة مدربه الأرجنتيني كريسبو، الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب تراجع الفريق في عهده على مستوى الأداء والنتائج، وعمل المدرب في التدريبات الأخيرة على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي ظلت تظهر في أداء اللاعبين في عدد من المباريات السابقة، وخصوصاً على مستوى الدفاع، وذلك قبل أن يضع لمساته الأخيرة على خطة وتشكيلة المباراة الليلة.

فوز

يتطلع خورفكان إلى محو آثار الهزيمة العريضة التي تلقاها النسور قبل أيام أمام الشارقة برباعية ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين وهي الهزيمة التي أعادت النسور للمركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط، وفشل الفريق في الحفاظ على فوزه المثير على النصر بثلاثية ضمن الجولة العاشرة ليسقط في فخ الخسارة أمام الشارقة في الديربي، وغادر لاعبو النسور لمباراة ملعب هزاع بن زايد في العين من أجل مداواة الجراح والتفكير في العودة من دار الزين بنتيجة إيجابية على الرغم من صعوبة المهمة إذا وضعنا في الحسبان خسارة العين أمام العنابي بهدفين قبل أيام.

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