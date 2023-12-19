«اتحاد الإمارات للرياضات الجوية» يكرّم شركاء النجاح

كرم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أول من أمس الهيئات والجهات الراعية والداعمة لأنشطة الاتحاد هذا الموسم، والتي أسهمت في إنجاح البطولات المحلية والدولية التي نظمها خلال العام الجاري، وفي مقدمتها بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات وبطولة هايك آند فلاي وبطولة أوروبا.

وقام نصر حمودة النيادي، رئيس الاتحاد، ويوسف حسن الحمادي نائب رئيس الاتحاد ومحمد يوسف الأمين العام، وعبدالله مراد عضو مجلس الإدارة، بتكريم 35 هيئة ومؤسسة وفي مقدمتهم مجلس دبي الرياضي وسكاي دايف دبي وفريق وزارة الدفاع للقفز بالمظلات ولجنة تأمين الفعاليات بدبي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ومؤسسة دبي الصحية والأكاديمية ونادي دبي الدولي للرياضات البحرية والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وبلدية دبي وهيئة الطيران المدني وهيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانزا) والمركز الوطني للأرصاد وجمارك دبي ومطارات دبي وبلدية حتا والفريق التنفيذي لتطوير منطقة حتا ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية وفندق شاطئ العنوان وفندق جولدن تيوليب ميديا دبي ونزل حتا وميديا جروب وشركة ماي دبي وجي فورس الفنية وكل وسائل الإعلام.

وأثني نصر حمود النيادي، على الدعم السخي الذي يحظى به اتحاد الرياضات الجوية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سموه كذلك للرياضة والرياضيين عامة.

وقال نصر حمودة النيادي: يدين اتحاد الرياضات الجوية لسمو ولي عهد دبي بالنجاحات التي حققها على مدار السنوات الماضية بفضل الرعاية والاهتمام اللذين حظي بهما على الصعد والمستويات كافة. وأضاف: كل نجاح حققه اتحاد الرياضات الجوية يقف خلفه الشركاء والرعاة والذين نحتفي بهم الليلة، ومن دواعي سروري أن نلتقي في هذه الأمسية التي تزدان بمعاني كثيرة لعل أبرزها الاحتفال بنجاحنا جميعاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز