اتحاد كلباء يحتفي بـ 251 لاعباً ولاعبة من أصحاب الإنجازات

احتفى نادي اتحاد كلباء الرياضي بلاعبيه أصحاب الإنجازات الرياضية للموسم 2022 ـــــ 2023 بحضور الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة خورفكان رئيس نادي اتحاد كلباء الرياضي، وراشد سعيد بن فريش الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي المؤسسات والدوائر الحكومية.

وتم توزيع مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على اللاعبين أصحاب الإنجازات الرياضية والتي شملت 251 لاعباً ولاعبة وجاءت على النحو التالي، 481 ميدالية ملونة في 49 بطولة محلية و14 بطولة دولية بإجمالي 63 بطولة، وتم تكريم فريق كرة قدم الصالات الحاصل على كأس السوبر موسم 2022-2023، وفريق كلباء لكرة اليد الحاصل على بطولة مجلس الشارقة الرياضي في الموسم ذاته، وتم تكريم فرق التايكوندو والجودو والريشة الطائرة والدراجات والشطرنج وألعاب القوى والكاراتيه، كذلك تم تكريم الجهات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الإعلامية وذلك لدورها الداعم للنادي في كل المحافل.

كما قام مجلس إدارة النادي بإهداء الشيخ سعيد بن صقر القاسمي راعي الحفل هدية تذكارية عرفاناً وتقديراً لدعمه المتواصل للنادي. من جانبه، ثمن راشد الكندي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء الدعم المستمر من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة للرياضة والرياضين، وكذلك متابعة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم بمدينة كلباء ونائب رئيس النادي، ومتابعة العمل الدؤوب حفاظاً على مكتسبات النادي.

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