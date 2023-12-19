33 مشاركاً من 16 دولة في النسخة العاشرة من رحلة الهجن الاثنين

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن اكتمال تحضيراته لانطلاق قافلة رحلة الهجن في عامها العاشر على التوالي وذلك يوم الاثنين المقبل، وتضم القافلة في هذا العام 33 مشاركاً من 16 جنسية هي: الإمارات، فرنسا، إيطاليا، بيلاروسيا، المملكة المتحدة، بلجيكا، روسيا، ألمانيا، النمسا، اليمن، الهند، مصر، الصين، استراليا، المكسيك والسعودية، ليكون الحدث مزيجاً ثقافياً وحضارياً متنوعاً، من بلدان مختلفة، جمعهم الشغف والرغبة في خوض هذه التجربة الفريدة في سبر واستكشاف روعة صحراء الإمارات بتفاصيلها التاريخية الساحرة، لمسافة تمتد لأكثر من 550 كلم.

رحلة

خضع خط سير الرحلة لدراسة ميدانية مطولة من قبل قائد الرحلة والرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، حيث سبق له أن أمضى ليالي عدة في صحراء ليوا، وهو يعمل على استكشاف الطريق الأفضل الذي ستسلكه الرحلة، بالنسبة للمشاركين، وبالأخص ممن يخوضون التجربة للمرة الأولى، وقام باختيار مناطق المبيت الخاصة بالقافلة. وتبدأ الرحلة من منطقة عرادة في صحراء الربع الخالي ليقطع المشاركون على متن الهجن مسافة 550 كلم، وسط الكثبان الرملية، وفق خط سير، يضم محطات أبرزها: جنوبي تل مرعب، الخرزة، شرقي محمية قصر السراب، محمية المها العربي، شرقي حليبه، شرقي أم الحب، جنوبي محمية بوتيس، جنوبي الخزنة، سويحان، العجبان، سيح السلم، وصولاً إلى القرية التراثية في القرية العالمية يوم 6 يناير المقبل، حيث سيكون الختام. وكان مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث قد أخضع المشاركين في الرحلة لتدريبات مكثفة على مدار الشهور الماضية، لتعليم المشاركين ركوب الهجن وطرق التعامل معها، من خلال مجموعة من خيرة المدربين، كما شارك عدد كبير منهم في السباقين التمهيديين اللذين أقيما أخيراً في المرموم، بالإضافة إلى شوط ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد على مضمار الوثبة، بعدما وصلوا إلى درجة عالية من المهارات بالقدرة على امتطاء الهجن.

وعن هذه الرحلة قال عبدالله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: تعتبر رحلة الهجن واحدة من أهم مبادراتنا في حفظ الهوية الوطنية، والتعريف بالموروث الشعبي لأهلنا الأولين، إن ما تحظى به هذه الرحلة من شعبية كبيرة بين أوساط المواطنين والمقيمين هو دليل على نجاحها وانتشارها الكبيرين، فهناك زيادة ملحوظة في عدد المتقدمين في كل عام. وأضاف بن دلموك: عملنا خلال الشهور الماضية على رفع مستوى جاهزية المشاركين نظراً لصعوبة ومشقة الرحلة، حيث عملنا على الجانب البدني والنفسي لتهيئة المشاركين لهذه الرحلة الطويلة التي

تعاون

واختتم قائد القافلة كلامه بالقول: قافلتنا مكتملة التجهيزات، والمشاركون لهذا العام بجاهزية ممتازة بعد الأشواط التمهيدية التي أجريت لهم. يذكر أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يحرص على تأمين أعلى درجات السلامة للمشاركين، حيث يرافق القافلة طاقم طبي متكامل.

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