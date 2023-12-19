أحمد لشكري لـ«البيان»: «دورينا» دخل مرحلة خلط الأوراق

أكد أحمد لشكري، لاعب كرة القدم الإماراتية السابق، أن دوري أدنوك للمحترفين، دخل مرحلة خلط الأوراق، معللاً ذلك باتساع دائرة المنافسة في درع البطولة بين 6 فرق بعد مضي 11 جولة، وقلة الفارق في النقاط بين الفرق المرشحة لحصد اللقب.

وأوضح لشكري: وفقاً للمعطيات المتوافرة بعد مضي 11 جولة من دوري المحترفين، فإن ((دورينا)) قد دخل بصورة فعلية، مرحلة خلط الأوراق في ظل اتساع رقعة الصراع على درع البطولة بين 6 فرق، يبرز من بينها بصورة واضحة، الوصل، الذي سجل ظهوراً متميزاً، حتى بات المرشح الأبرز لمعانقة الدرع في ظل نتائجه المتميزة، وثبات مستواه، ودعم إدارته، وإجادة مدربه، ووقفة جماهيره المؤثرة في جميع مبارياته.

نفس طويل

وأضاف: على الرغم من تفوق الوصل، إلا أن هناك إمكاناً كبيراً أمام 5 فرق لحصد اللقب، شباب الأهلي، فريق يجيد تماماً المطاردة، ولديه نفس طويل معروف في المنافسة في الألقاب، والوحدة العائد بقوة، والعين المرشح الدائم للوقوف على منصات التتويج، على الرغم من التذبذب في نتائجه الأخيرة، والشارقة، الذي لا يمكن إغفال إمكان عودته لدائرة الصراع على الدرع، والجزيرة الذي من المتوقع أن يسجل عودة قوية في الدور الثاني من البطولة.

عودة مرتقبة

وأشار لشكري إلى أن خلط الأوراق في ((دورينا))، لا يقتصر على فرق المقدمة، وصراعها المعروف على درع البطولة فحسب، وإنما أيضاً يشمل منطقتي الوسط، وأصحاب المراكز الأخيرة في لائحة الترتيب العام في ظل النتائج المتذبذبة لعدد من فرق البطولة، متوقعاً أن يشهد الدور الثاني من دوري المحترفين، عودة مرتقبة لفرق محددة، وفي مقدمتها النصر، كونه يضم لاعبين جيدين، ولديه إدارة واعية، وجماهير حريصة، واتحاد كلباء الذي غالباً ما يكون رقماً صعباً أمام أقوى المنافسين في الدوري.

أسباب عدة

وعن أسباب تراجع مستويات بعض فرق الدوري، قال لشكري: هناك أسباب عدة تقف وراء تراجع مستوى فريق ما في عالم كرة القدم، وفي فرق ((دورينا))، أرى أن السبب الأبرز يكمن في ندرة اللاعب البديل الجاهز المنافس لزميله الأساسي في عدد من فرق دوري المحترفين، باستثناء فريق أو فريقين، كما الحال مع الوصل، الذي يتمتع بدكة بدلاء تضم لاعبين ليسوا بأقل من أقرانهم في التشكيلة الأساسية، وهذا ما جعله يقدم مستويات باهرة، ويحقق نتائج وضعته في قمة الترتيب باستحقاق.

توفير البدلاء

ودعا أحمد لشكري، إلى ضرورة العمل من قبل الأجهزة الفنية في فرق دوري المحترفين على توفير البديل الجاهز الذي بمقدوره منافسة زميله في التشكيلة الأساسية في شغل المركز في أي فرصة متاحة وفي أي مباراة، مشيراً إلى أن ذلك يعود بالمنفعة على فرق الدوري، ومتوقعاً أن تكون فترة الانتقالات الشتوية، فرصة سانحة أمام غالبية الفرق لمعالجة الهفوات، ووضع الحلول الفنية التي تقود إلى مواصلة مشوار المنافسة بـ((رتم)) قوي وفاعل ومؤثر.

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