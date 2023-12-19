تطبيق نظام التسلل شبه الآلي للمرة الأولى في كأس آسيا

تشهد نهائيات كأس آسيا لكرة القدم المقررة في قطر مطلع العام المقبل، تطبيق نظام التسلل شبه الآلي وذلك للمرة الأولى في مسابقات الاتحاد الآسيوي للعبة، في خطوة من شأنها تعزيز التطبيق الكامل لحكم الفيديو المساعد (الفار)، في أعقاب النجاح الذي رافق اعتماد هذه التقنية اعتباراً من الدور ربع النهائي للنسخة الماضية 2019.

وسيصبح الاتحاد الآسيوي أول اتحاد قاري يطبق هذا النظام على صعيد بطولات المنتخبات الوطنية، بما يؤكد التزامه بتحسين دقة ونزاهة عملية صنع القرار من قبل الحكام. وخضع نظام التسلل شبه الآلي لاختبارات مكثفة، وذلك حسب نظام وقواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي صادق عليها مجلسه العالمي، تمهيداً لتطبيقه خلال كأس آسيا في قطر، والتي تقام خلال الفترة من 12 يناير ولغاية 10 فبراير المقبلين.

ويعتمد النظام على استخدام 13 كاميرا يتم توزيعها في أرجاء الملعب من أجل تحديد الموقع الدقيق للكرة واللاعبين، وعلى وجه التحديد موقع أطراف اللاعب وبقية أجزاء جسمه التي تؤثر على قرار احتساب التسلل.

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