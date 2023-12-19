ميسي يواجه فريق طفولته «نيولز أولد بويز» ودياً

يواجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق طفولته نيولز أولد بويز بعدما وافق الأخير على خوض مباراة ودية أمام إنتر ميامي الأمريكي، والذي سيستضيف النادي الأرجنتيني في ملعبه بميامي 15 فبراير المقبل، ويقع مقر فريق نيولز أولد بويز في مدينة روزاريو الأرجنتينية حيث ولد ميسي ونشأ وبدأ ممارسة كرة القدم، قبل أن ينضم إلى برشلونة الإسباني في سن الـ 13 عاماً.

كما يتحدر الأرجنتيني خيراردو ((تاتا)) مارتينو، مدرب إنتر ميامي الحالي، أيضاً من روزاريو ودافع عن قميص النادي في ثلاث محطات قبل أن يشرف عليه كمدرب في 2012.

وقال مارتينو: أنا متحمس للترحيب بفريقي المحبوب نيولز أولد بويز في ميامي، ستكون هذه مباراة خاصة بسبب كل ما يعنيه نيولز أولد بويز بالنسبة لي، وستكون أيضاً فرصة جيدة للاستعداد لموسم يعد بأن يكون مثيراً، وستكون ودية إنتر ميامي المباراة الأخيرة في برنامجه التحضيري للموسم الجديد، علماً أنه سيواجه أيضاً ضمن استعداداته منتخب السلفادور في سان سلفادور 19 يناير المقبل.

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