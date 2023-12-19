إعلان تفاصيل النسخة 8 لماراثون زايد الخيري بالقاهرة

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصرية، إطلاق المؤتمر الصحفي، للإعلان عن تفاصيل النسخة الثامنة والجديدة من ماراثون زايد الخيري، والذي سيتم تخصيص العائد منه لصالح مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية.

وخلال كلمته، قال وزير الشباب والرياضة المصري: ((إن المشاركة هذا العام من قبل مؤسسة مصر الخير في إطلاق الماراثون تعد إضافة قوية، لما تمتلكه المؤسسة من خبرة كبيرة على المستوى التنظيمي، موجهاً الشكر لدولة الإمارات ومجلس أبوظبي الرياضي، للاهتمام بهذا السباق الخيري))؛ وأكد أن رسالة السباق أكبر من كونه سباقاً رياضياً، ولكنها دلالة على مدى الارتباط بين دولتي مصر والإمارات.

وأعلن الفريق ركن (م) محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، عن رفع قيمة الجوائز إلى 10 ملايين جنيه، توزع على 5 آلاف مشترك، مشيراً إلى أن فكرة الماراثون بدأت عام 2001 في أبوظبي، وتم تخصيص عائده للأمراض المستعصية مثل القلب والسرطان.

‏وقال الكعبي: نلتقي اليوم ونحن على أعتاب النسخة الثامنة من ((سباق زايد الخيري)) في مصر ، هذا السباق الذي انطلقت فكرته في 2001 لتشكل لنا ولكم منطلقاً للخير والعطاء، من خلال حدث يحمل اسم ((زايد الخير))، ويمد يد العون للجهود الصحية، وعلاج المرضى والتخفيف عنهم؛ ولا شك في أن سباق زايد الخيري في مصر يمثل قيمة كبيرة لنا بين كل نسخ السباق الثلاث، التي ننظمها بين أبوظبي ونيويورك والقاهرة، ليبقى هذا الحدث الخيري نموذجاً يجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

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