برعاية منصور بن زايد.. تكريم 144 رياضياً في حفل أصحاب الإنجازات السنوي غداً

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم الهيئة العامة للرياضة الحفل السنوي الخاص بتكريم أصحاب الإنجازات الرياضية عن سنة 2022 في نسخته السابعة عشرة، وذلك غداً الخميس في قاعة مبادلة ((أرينا)) في أبوظبي.

ويشهد الحفل حضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة، وسعيد عبدالغفار حسين، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين ممثلي الجهات الرياضية والشركاء الاستراتيجيين من اللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية وأعضاء المجلس التنسيقي الرياضي ورؤساء الاتحادات الرياضية.

كوكبة

سيتم في الحفل تكريم كوكبة من اللاعبين واللاعبات والحكام والإداريين والمدربين ورؤساء الوفود، والذين يبلغ عددهم 144 رياضياً من 9 اتحادات رياضية، وسيشمل التكريم اتحادات بناء الأجسام واللياقة البدنية والجوجيتسو والدراجات والرماية والشراع والتجديف والفروسية والمواي تاي والكيك بوكسنج والجودو واللجنة البارالمبية الوطنية، والتي نجحت في حصد 139 ميدالية ملونة متنوعة في مختلف المشاركات في المسابقات الإقليمية والقارية والدولية على مدار سنة 2022.

كما سيتم فيه تكريم اللاعبيَن محمد الحمادي لاعب ألعاب القوى البارالمبية، وعبدالله سلطان العرياني لاعب الرماية البارالمبية، صاحبي الأرقام القياسية العالمية بشكل منفصل، وسيحصل كل منهما على مكافأة مالية استثنائية تقديراً للإنجاز التاريخي الذي حققاه لرياضة الإمارات، كما سيحصل أبطال الإمارات المكرمون كافة في الحفل على جوائز مالية قيمة تقديراً لنجاحاتهم الرياضية المتميزة وإسهامهم في رفع علم الإمارات عالياً في مختلف المحافل الرياضية.

تشجيع

وأكدت الهيئة العامة للرياضة أن هذا الحفل يأتي في إطار جهودها الرامية إلى تشجيع أبناء الإمارات المتميزين رياضياً على الريادة والتميز وتحقيق المزيد من النجاحات ورفع اسم الإمارات في مختلف الاستحقاقات الرياضية، ويسهم في ترسيخ ثقافة الإنجاز والتكريم والتقدير التي أصبحت عنواناً للرياضة الإماراتية بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي تواصل التشجيع والدعم اللامحدود لكل الطاقات الواعدة والموهوبين في مختلف المجالات، ولا سيما المجال الرياضي.

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