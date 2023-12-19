ينتمي المفكر الأمريكي هنري كيسنجر إلى مدرسة البراغماتية والواقعية في التفكير. فقد كان هذا الرجل (الذي توفي قبل أسابيع عن عمر يناهز 100 عام) وراء قرار شهير للرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون بتطبيع العلاقات مع جمهورية الصين الشعبية في السبعينيات رغم الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين البلدين، وهو توجه ينم عن البراغماتية السياسية، وذلك في محاولة لمواجهة النفوذ السوفيتي المتنامي آنذاك.

ولا تكاد تجد حقبة وأزمة إلا ويقف وراء حلولها ذلك الرجل. كان كيسنجر يلقب بـ((ثعلب الدبلوماسية)) و((الساحر)). وتم تصنيفه في استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب العريقة كأكثر شخصية تثير الإعجاب في العالم بين أوساط الأمريكيين، في عام 1973.

البراغماتية التي سار على هديها كيسنجر وغيره تُعَرَّف بأنها فلسفة تركز على العمل والتطبيق العملي كأساس للمعرفة وإيجاد معنى لسلوكنا. فهي تنظر إلى الحقيقة كشيء يتطور ويتغير بناءً على تجارب الناس، وتؤكد على أن الفكر والأفكار يجب تقييمها من خلال عواقبها العملية ومدى فاعليتها في حياتنا.

بمعنى أن التفكير البراغماتي يركز على أن الفهم والتفسير لا يمكن فصلهما عن السياق الذي تُستخدم فيه الأفكار، ما يعني أن أفكارنا لها قيمة فقط إذا كانت مفيدة في حل المشكلات العملية.

وهذا يعني أنه عندما يتولى مسؤول براغماتي منصباً ما فإنه يظهر قدرته على التكيف مع الظروف المحيطة، ويتخذ القرارات التي تستند إلى نتائج ملموسة، بعيداً عن النظريات والمثاليات. ولذلك يصطدم البراغماتيون بالمثاليين الذين يرون أن الأفكار والمبادئ المجردة هي أساس للحقيقة.

ويصطدمون أيضاً مع المحافظين الذين ينحون باتجاه الحفاظ على الإرث أو التقاليد والأنظمة السائدة، في حين قد يجد البراغماتيون أنفسهم أمام قرارات تحقق نتائج أفضل من ذلك الموروث فيعبرون بكل ثقة نحو تلك الضفة.

ويعج عالم الأعمال بالعديد من القرارات البراغماتية، منها النقلة النوعية التي ستحدث في أوروبا بحلول عام 2035 وفي بريطانيا بحلول 2030 وهي تحول جميع السيارات الجديدة إلى العمل على البطاريات الإلكترونية، وهي نقلة جذرية بعد اكتشاف فوائد ذلك على المناخ والبشرية. وفي بعض الأحيان تنقذ القرارات البراغماتية الشركات من شبح الإفلاس.

وهو ما فعله ستيف جوبز رئيس شركة ((أبل))، في أواخر التسعينيات عندما عاد إليها بإجراءات براغماتية مثل تقليص خطوط المنتجات والتركيز على عدد قليل من الأجهزة ذات الجودة العالية. هذا التحول ساعد في إنقاذ الشركة من الوقوع في براثن الاندثار، ووضعها على مسار الابتكار والنجاح إلى يومنا هذا.

والمفارقة أنه حتى المنافسين قد ينقذهم أحياناً اللحاق بركب البراغماتيين. فقد بدأت ((سامسونغ)) كشركة تجارية في مجالات مختلفة مثل الأغذية والنسيج، غير أنها في خطوة براغماتية بمعنى الكلمة، كرست جل تركيزها على الإلكترونيات ثم أصبحت واحدة من أبرز الشركات الإبداعية على مستوى العالم.

وعربياً، تناقلت وسائل الإعلام توجه الأردن نحو اتخاذ خطوات براغماتية في إصلاح نظام التعليم للتركيز على المهارات العملية والتقنية لتلبية متطلبات سوق العمل، هذا يعكس فهماً لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفعلت أمريكا أمراً مشابهاً في عهد ترامب عندما قدمت المهارات ((skill)) على الشهادات العلمية، وهو ما اعتبر نقلة غير مسبوقة في تاريخ أمريكا يعيد الاعتبار للمهارة أو الحرف التي كانت أصل كل شيء.

وما نشاهده اليوم من اكتساح المنتجات الصينية بما فيها سياراتها بجودتها العالية، هو نتاج للإصلاحات الاقتصادية في حقبة الثمانينيات بقيادة دينغ شياو بينغ، فقد فُتح في عهده الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، وتحررت الأسواق على نحو غير مسبوق، فكانت النتيجة تحقيق نمو هائل، فصار العملاق الصيني يناطح كبريات الاقتصاديات لأنه بدأ بالتفكير بطريقة مختلفة جذرياً فكانت النتيجة كذلك.

وقد صدقت ((نبوءة)) بينغ عندما قال في عام 1978، إن الصين سوف تستغرق خمسين عاماً لإنجاز عملية التحديث وتحقيق السيطرة في المجالين السياسي والاقتصادي.

ليست البراغماتية وحدها المخلصة من أزماتنا، لكنها حاجة قد تكون مؤقتة في حقبة ما لتنقل البلاد والعباد إلى مجد جديد، وهذا لا يعني التخلي عن إرث الشعوب وتقاليدها ومعتقداتها. المهم أن يفكر المرء ومتخذو القرار بطريقة مختلفة، وإلا سنحصل على النتائج المريرة نفسها!