فرص التغيير

التغيير من سنن الحياة، هو واقع يجب علينا أن نعيشه ونتقبله، وأن نسعى إليه كونه يحمل لنا الكثير من الفرص، وعلى أساسه يمكننا تحديد الأهداف وتصميم المستقبل، ورسم ملامح النجاح، ولكن البعض منا يخاف من التغيير، ويعتبره ((مغامرة غير محسوبة)) كونها تجبره على مغادرة ((منطقة الراحة))، التي طالما استقر فيها، وتعود عليها.

التغيير ليس مجرد كلمة عابرة في الحياة، وإنما هو تعبير عن ((التطور)) و((التحول من حال لآخر)) ليس على مستوى الأفراد فقط، وإنما المؤسسات والشركات أيضاً، والفرق بينهما يكون في عملية التطبيق وصياغة الرؤية والاستراتيجيات ونوعية الأهداف، حيث تبدو بالنسبة للمؤسسات أوسع وأكبر، وأكثر شمولاً، ولإنجاحه يجب أن يتم عبر اتباع طرق ونماذج محددة، ووفق منهجيات علمية وإدارية، وبأساليب منظمة وسلسة دون أن يؤثر على الأداء العام للموظفين والإدارة العليا، وكذلك الصورة العامة للمؤسسة، ولكن عملية التغيير والرغبة فيه يجب أن تكون مبنية على معرفة الأسباب الداعية لها، لأن ذلك سيضعك في مواجهة ذاتك، وسيدفعك نحو إجراء معاينة شاملة للطريقة، التي تعيش بها حياتك، وهنا يجب أن تدرك أن التغيير غالباً ما يكون صعباً، ويحتاج إلى بذل الكثير من الجهد، وترتيب للأفكار والأهداف، وتحديد نوعيتها وأهميتها، وفهم الحاضر والتخطيط الصحيح للمستقبل، لتحديد خطوات التنفيذ، للوصول إلى الهدف المنشود، مع الحرص على ضرورة وجود قابلية عالية، لإحداث تغيير في استراتيجيات التنفيذ.

وعلينا دائماً أن نتذكر أن التغيير بحاجة إلى رغبة عالية وقناعة وثقة بالنفس، فهو كما يقول عالم النفس ريك هانسون: ((ذاك الذي يغير دماغه، يغير حياته))، لأن التغيير الحقيقي يكمن في ((تغيير العين)) عبر استبدال الطريقة، التي ننظر بها لمحيطنا الاجتماعي والعالم، وتغيير وجهات النظر حول الكثير من الأشياء، ورفع مستوى الوعي الذاتي، والقدرة على تحمل المسؤولية، ومواجهة التحديات.

مسار:

استكشاف طريقة رؤيتك لنفسك الخطوة الأولى في عملية التغيير.