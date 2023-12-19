لا تكن غيمة تحجب إشراق الآخرين

غير قوانين الطبيعة الفيزيائية، والدينية السماوية، وتلك الوضعية التي يحتكم إليها البشر في أحوالهم العصرية، ثمة قوانين أخرى على قدر كبير من الأهمية، مصدرها تجارب الناس الواقعية، على اختلاف الزمان والمكان، استحقت أن تسجل وتحفظ، بغية أن تستفيد منها الأجيال القادمة. نبدأ أولاً بالحادثة، التي تعد خرقاً لهذا القانون (الأدبي) غير المكتوب، والعنوان الأنسب للحادثة: لا تشرق أبداً في حضرة السيد.

نيقولا فوكيه كان وزيراً لمالية الملك الفرنسي لويس الرابع عشر (1715-1638)، وكان يحب الحفلات الباذخة، ويصرف المال على حياة في غاية التبذير. كان الرجل كريماً وبارعاً، لا يستغني عنه الملك في كثير من الأحوال، وعندما توفي رئيس الوزراء جول مازاران عام 1661 توقع فوكيه أن يسمى خلفاً له، لكن بدلاً من ذلك ألغى الملك المنصب، إضافة إلى إشارات غير هذه.

بدأ فوكيه يشك أنه يقترب من فقدان الحظوة، فقرر أن يتملق الملك عله يستعيد تلك المكانة، بإقامة أروع حفلة شهدها العالم. في ظاهرها احتفال بإكمال قصره الريفي الضخم (فوكس لوفيكونت)، لكن المهمة الحقيقية تكريم الملك، ضيف الشرف.

حضر الحفلة ألمع نبلاء أوروبا، وأعظم عقولها، من لافونتين إلى لاروشفوكو إلى مدام سيفيني، وكتب موليير مسرحية لهذه المناسبة، ناهيك عن المعزوفات الموسيقية، التي صاحبت العشاء، وأطباق طعام من الشرق لم يسبق تذوقها، وتبعت العشاء نزهة في حدائق القصر، صحب فيها الملك الشاب يُعرفه بهندسة البناء وأحواض الزهور والشجيرات، (وصار قصر فوكيه ونوافيره مصدر إلهام لقصر فرساي لاحقاً).

في اليوم التالي، ألقى قائد حرس الملك- دارتانيان- القبض على فوكيه، وبعد 3 أشهر قدم إلى المحاكمة بتهمة الاختلاس من خزانة الدولة (ومعظم الاختلاسات تمت لحساب الملك وبإذن منه - مؤلف الكتاب)، وأرسل فوكيه إلى أكثر السجون عزلة في جبال البيرنييه.

المغزى؛ لا تَبزَّ سيدك في الإشراق حتى عن غير قصد. لا تكن الغيمة التي تحجب إشعاعه.