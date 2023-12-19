السقوط السياسي والأخلاقي

تشهد دول الاتحاد بعد أقلّ من سبعة أشهر انتخابات البرلمان الأوروبي في أجواء سياسية يطغى عليها استحواذ أحزاب اليمين واليمين المتطرّف تحديداً على المشهدين السياسي والحكومي في عدد من الدول، وهناك مؤشرات عديدة أنّ دولاً محورية قد تسقط تباعاً بين أيدي اليمين المتطرف، ومن ذلك الانتخابات المحلية والجزئية الأحد الماضي، التي فاز فيها حزب ((البديل من أجل ألمانيا)) اليميني المتطرف في الانتخابات في مدينة كبيرة لأوّل مرّة منذ إعادة توحيد ألمانيا في سنة 1990.

المؤشر الثاني نتائج استطلاعات الرأي التي تعطي اليمين واليمين المتطرّف في عدد آخر من الدول الفوز، أمّا المؤشّر الثالث والأهمّ فهو سيطرة اهتمامات ومحاور اليمين المتطرّف على محتويات الحملات الانتخابية وأساساً ما يتعلّق بقضايا الهجرة والمهاجرين النظاميين وغير النظاميين.

ومنذ أسابيع، يطغى على المشهد السياسي في فرنسا جدل حادّ في هذا الموضوع وذلك بمناسبة عرض مشروع قانون للحدّ من الهجرة وتضييق الخناق على المهاجرين، ويُنتظر أن يكون أمر هذا المشروع قد حُسِمَ في وقت متأخر من يوم أمس بعد اللجوء إلى الهيئة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ.

وتسعى أحزاب اليمين الجمهوري واليمين المتطرف إلى تضييق إجراءات تدفّق المهاجرين أو الحدّ منه، إضافة إلى المطالبة بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحقّ في التداوي والشرعيين منهم من توسيع الإحاطة الاجتماعية والصحية إلى عائلاتهم.

وتعزّز أحزاب اليمين واليمين المتطرف موقفها بنتائج استطلاع يظهر أنّ 65 في المئة من الفرنسيين يعارضون بقوّة الزيادة في عدد المهاجرين تحت أيّ عنوان كان.

ووجدت أحزاب اليسار نفسها منساقة إلى هذا التيار الجارف على الرغم من محاولاتها اليائسة للحدّ من التداعيات السلبية لهذا القانون، مستعملة في ذلك قاموس ومرجعيات وقيم الجمهورية المفتوحة على الآخر وعلى الحضارات الأخرى، والتي من بينها التقاليد العريقة لفرنسا في استقبال وإدماج المهاجرين، وكذلك إسهامات هؤلاء في بناء فرنسا والاقتصاد الفرنسي، فضلاً عن أنّ قيم ومُثُلَ الجمهورية الفرنسية يُفترض أنّها تقف حائلاً من دون رواج هذا الخطاب العنصري تجاه شريحة من البشر.

ولا يبدو أنّ هذا الخطاب يلقى رواجاً كبيراً عند أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب القومية عموماً، لأنّ حجر الزاوية في خطابهم أنّ الهجرة والمهاجرين مصدر الأزمة الاقتصادية وأصل البلاء المجتمعي والسبب المباشر للإرهاب والجريمة المنظمة والخطر الداهم الذي يهدّد في تقديرهم الهوية الوطنية ونقاوة العرق الفرنسي لدى بعضهم.

ومهما كانت مآلات هذا القانون، فإنّ حدّة طرحه في المجتمع الفرنسي وفي غيره من مجتمعات دول الاتحاد الأوروبي، أسهمت في حدوث شروخ مع المهاجرين وحتّى مع دولهم الأصلية، وغذّت بشكل كبير تنامي أحزاب اليمين المتطرف والأحزاب القومية المتشدّدة على المشهد السياسي في دول أوروبا والغرب الليبرالي عموماً.

والواضح أنّ تراجع أحزاب الوسط في الدول الأوروبية وتلك الأحزاب التي تؤمن بمستقبل أوروبا، أمام أحزاب اليمين المتطرّف والقومي، أصبح أمراً واقعاً ولافتاً وبيّناً.

ونكاد نجزم أنّ دول الغرب تقف على مشارف مرحلة جديدة تكاد تُرجعها إلى حقبة صراع القوميات والأمم والتي انتهت، كما هو معلوم، بحربين كونيتين حتّمتا عليها الخروج من الأفق الضيّق للقوميات نحو عالم متعدّد ومحكوم بقيم إنسانية تتعدى المصالح الضيّقة للأوطان والقوميات، ولكنّ مختلف الأزمات التي يعيشها عالمنا اليوم تدلّل بوضوح على أنّ خطاب القيم الإنسانية والديمقراطية وحقوق الإنسان مجرّد فواصل في تاريخ هذه الشعوب الغربية، وقد تحوّلت في ما يبدو إلى مجرّد خطابات ضاغطة على الدول والحضارات الأخرى من أجل الابتزاز الاقتصادي والتحكّم في القرار السيادي للآخرين، ولكنّ خطاب القيم هذا غير ملزم لهم بالمطلق.

إنّ الجدل في الهجرة والمهاجرين أحد التجليات البشعة لهذا التحوّل في الوعي الغربي ولكن الأكثر بشاعة الصمت المريب الذي يلامس الشراكة في الجريمة وفي تدنيس هذه القيم الكونية في عدد من بقاع العالم، ومنها غزّة.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ذكر أوّل من أمس أنّ 71 % من سكان قطاع غزة يعانون مستويات حادة من الجوع، و98 % منهم يعانون عدم كفاية استهلاك الغذاء و64 % يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لمجابهة الجوع، لا مناص من الاعتراف إذن بأنّ القيم الإنسانية تنهار تباعاً.