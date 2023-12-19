خسر الأهلي المصري ممثلنا العربي بهدفين أمام فلومينينسي البرازيلي ضمن منافسات كأس العالم للأندية في مدينة جدة التي تستضيف هذا الحدث الاستثنائي للمرة الأولى، بعدما أصبحت دول الخليج العربي محطة أساسية في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فاستضافت البطولة عدة مرات، وخاصة في الإمارات وطن الخير ((دار زايد)) أكثر من 5 مرات، فنجحت الدولة في تنظيمها وأصبحت البطولات التي نظمتها الإمارات نموذجاً مشرفاً في مدينتي أبوظبي والعين، فوجدت الإشادة من ((فيفا))، وبالعودة للقاء الأهلي المصري مع الفريق البرازيلي أول من أمس، هناك قصة مباراة منسية في سنة 1961 إذ كان أول لقاء جمع الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في القاهرة وخسر يومها وحش أفريقيا ونادي القرن بهدفين ولأنني أحب التاريخ والتوثيق وجدت صورة توقفت عندها وسألت عنها فتعرفت إليها من بعض الزملاء الأعزاء كشفت لي وجود 6 من أعضاء الفريق الذهبي للنادي الأهلي، لهم معنا علاقات طيبة وذكريات جميلة لا تنسى، ومن بين هؤلاء وجدت في الصورة الفوتوغرافية القديمة كما نشرت المواقع عادل هيكل حارس المرمى الشهير، والذي عمل مديراً لنادي الجزيرة، وعزت أبو الروس مدير نادي الشارقة في الثمانينيات، والشيخ طه إسماعيل الذي درب ناشئي النصر مع عمرو أبو المجد في الفترة نفسها ثم درب الأهلي في سنة 89، وميمي الشربيني الاسم اللامع في سماء الكرة الإماراتية والذي درب النصر والمنتخبين العسكري والمدارس وقاد النصر إلى الفوز على فريقه الأهلي القاهري في سنة 75، ومحمود الجوهري الذي درب ناديي الوحدة الشارقة، والمايسترو صالح سليم الذي تربطه علاقة طيبة بقادة الحركة الرياضية في الإمارات وتحديداً النصر والأهلي وقد زارهما وله علاقات واسعة بل إنه لعب أمام أهلي دبي في معسكره التدريبي بالقاهرة في سنة 70 وتبادل الأعلام التذكارية مع سهيل سالم.. والله من وراء القصد.

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