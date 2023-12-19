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نحن ولغتنا

12/19/2023 7:28:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كنا في السابق نقول إن ((البيت مدرسة)) و((الأم مدرسة)) و((الأب مدرسة))، بخلاف قول الشاعر الذي خص الأم فقط بأنها مدرسة لأبنائها، فالكل عليهم مسؤولية مشتركة، وقد كان الجد والجدة والأخوال والأعمام والخالات والعمات أيضاً مدارس للأجيال الجديدة عندما كانت البيوت كبيرة تستوعب الجميع، فالطفل يتعلم لغته منهم، ويتعرف على ((الصح والخطأ)) منهم، هم يصححون مساره متى إعوج ذلك المسار، حتى في سلوكه و((سنعه))، كان الطفل يجهز لمرحلة الاختلاط بالآخرين، من هم في سنه ومن هم أكبر منه، وكان الأب يفخر بابنه، والأم تتغنى بابنتها، ولا أتحدث هنا عن جيل الآباء المتعلمين، بل عن الجيل الذي لم يتعلم، ولا يستطيع القراءة والكتابة، والذي ما زلنا نتذكر كيف تدمع أعينهم عندما يسمعون أطفالهم يرددون آيات قرآنية أو مواضيع أخرى مطلوب منهم أن يحفظوها، وكم من أم أمية كانت تمسك الكتاب و((تسمّع)) لابنها وكأنها تختبره.

كانت المدرسة كبيرة فضاقت، ثم ضاقت أكثر، حتى استقرت الأمور عند ((المربية)) في البيت، أما في المدرسة فهناك مدرسات وهناك مناهج، وكل هؤلاء يتحدثون لغة أجنبية وبلكنات مختلفة، ويجد طفل هذه الأيام نفسه في صراع ما بين لغة الأهل إذا تحدثوا إليه ولغة المربية الملتصقة به طوال اليوم، وتتداخل معلوماته، وتتصادم تعريفاته، ويعيش في صراع حتى تغلب اللغة الأجنبية عربيته، فالكثرة هي التي تنتصر، وأطفالنا اليوم يعيشون مع الآخرين في البيت والمدرسة، وأصبح هو الذي يسير الأمور، ويفرض عليه والديه التحدث معه بلغة المربية والمدرسة، وليس لغتهم!

مناسبة الحديث عن اللغة أن يوم أول من أمس، الثامن عشر من ديسمبر كان ((اليوم العالمي للغة العربية))، وكان ما قلته مقدمة لموضوع طويل يحتاج بين الفينة والأخرى أن نناقشه، ونحاول أن نرسخ في داخلنا أن اللغة العربية ليست لغة تخاطب وتفاهم فقط، بل هي لغة القرآن الكريم.

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