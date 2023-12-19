لفت انتباه!

منذ سنوات بعيدة جداً، أتذكر أنني كنت أزور أحد معارض الكتب، ولفت نظري كتاب عنوانه (شوفوني، شوفوني) استهجنت العنوان معنى ولغة، ووجدته لا يليق بكتاب!

أن يحب الناس لفت الانتباه إليهم فذلك من الأمور المعتادة التي يعرف معظمنا مبعثها ودوافعها، خاصة في أيامنا هذه، بعد أن تسلطت وسائل التقنية ومنصات السوشيال ميديا التي برمجت حياة الناس وتحكمت فيها بحيث أصبحت الحياة مجرد صورة، نلتقطها لكل تفصيلة من تفاصيل حياتنا الخاصة، صورة نجتهد أن نرسل من خلالها كل ما نود قوله، والصورة التي نريدها أن تستقر في أذهان الآخرين عنا، وعلى أساسها يتم تصنيفنا، ووضعنا في الخانة التي نتطلع إليها!

لفت الانتباه، بأي شكل ووسيلة للظهور والتباهي، هو سلوك إنساني موجود مع الإنسان منذ الأزل، وكانت الحفلات والمنتديات والنوادي الاجتماعية تمنح الناس مساحة جيدة لاستعراض مستوياتهم الاجتماعية وثرائهم وممتلكاتهم و..، لذلك فهو سلوك مفهوم ومبرر، لكنه يصبح مرفوضاً حين يتجاوز الحدود والأدب، ويصل إلى درجة الاستفزاز المبالغ الذي يجعل الشخص لا يراعي مشاعر الناس أو ظروفهم وأوضاعهم الاقتصادية والنفسية.

وهنا يقول علماء السلوك: إن لفت الانتباه في الحدود المعقولة سلوك يمكن التغاضي عنه، لكن المبالغة في الاستعراض أمام الآخرين، فهو شكل من أشكال الخلل ونقص الثقة، لكن الناس تفعل ذلك لتحقق مقداراً من الثقة والتفوق، وهنا فنحن بصدد الجانب المظلم لهذا السلوك والمتمثل في تزييف وعي صاحبه بإشعاره بالأفضلية على حساب حالة البسطاء والفقراء والمحرومين الذين ينظرون له بعين الحسد والغيرة لكل ما يعرض أمام أعينهم، وهذا بدوره يخلق الكثير من الحساسيات والنفور.

تقول لي إحداهن: لم نعد نلتقي مع الناس كما السابق، ولم يعد الناس يتزاورون، فأين يمكن للإنسان أن يظهر ما عنده؟ وكأن إظهار ما نملك أمام الآخرين حاجة لا غنى عنها، لكننا ونحن نسمع ونتابع نشاطهم على السوشيال ميديا نرى مدى سعيهم للشعور الزائف بالتفوق، والقدرة على جعل كل شيء يبدو مثالياً، وهو ما توفره هذه الأدوات الاستعراضية الحديثة!