الإمارات تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار في غزة

شددت دولة الإمارات، أمس، على ضرورة وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وجددت تمسكها بحل الدولتين. وقال السفير محمد أبوشهاب نائب مندوبة الدولة بالأمم المتحدة، في كلمته بمجلس الأمن، إن ((على إسرائيل أن تكف عن منع دخول المساعدات إلى غزة)).

ولفت إلى أن ((2.2 مليون شخص لا يزالون محاصرين، حيث يقضي 9 من أصل 10 أشخاص أياماً كاملة دون طعام، سكان غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من الجوع والعطش)). وأكد أن ((الأطباء يفتقرون لأبسط الأدوات الطبية لعلاج الجرحى، وسط تنامي التهديد بالعدوى)). وشدد على أن ((إسرائيل يجب على أن تكف عن منع السماح بدخول المساعدات المنقذة للحياة إلى قطاع غزة)).

وشدد على أن ((وقف إطلاق النار بصورة فورية ضرورة أساسية لإنهاء المعاناة في غزة))، حيث يوقف إراقة الدماء ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويتيح فرصة لتوصيل الرهائن لبر الأمان. وأشار إلى أن مستوى العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية يبعث على القلق.

وناقش مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية مشروع قرار بشأن حرب غزة تقدمت به الإمارات، يدعو إلى ((وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية من دون عوائق إلى قطاع غزة)).

ويطالب النص بتسهيل دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة ((براً وبحراً وجواً)). كما يؤكد النص دعم حل الدولتين ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ووزعت بعثة الإمارات على الأعضاء نسخة جديدة من مشروع القرار الذي من المفترض أن يصوت المجلس عليه، مساء الثلاثاء.

وقال مصدر يبدو أنه قد تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على الصيغة النهائية، وهناك إمكانية كبيرة لتمرير مشروع القرار الذي يدعو في البند الثاني إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية.

وجاء في نص البند الثاني المشار إليه أن قرار مجلس الأمن (المنتظر)، ((يعيد التأكيد على التزامات أطراف النزاع بموجب القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بتقديم المساعدة الإنسانية، ويطالبهم بالسماح وتسهيل وتمكين إيصال المساعدة الإنسانية بشكل فوري وآمن ودون عوائق وعلى نطاق واسع مباشرة إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ويدعو في هذا الصدد إلى الوقف العاجل للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق، وإلى اتخاذ خطوات عاجلة نحو وقف مستدام للأعمال العدائية)).

وقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقترحاً إلى مجلس الأمن لإنشاء آلية مراقبة دولية في قطاع غزة، مهمتها تطبيق قرار مجلس الأمن 2712 الصادر منتصف نوفمبر الماضي، وينص على إعلان هدنة إنسانية وتسهيل دخول المساعدات إلى غزة.

واستخدمت الولايات المتحدة في 9 ديسمبر حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة. في الأثناء، قال نائب مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة روبرت وود خلال جلسة عامة لمجلس الأمن الدولي، أمس، إنه لا يجب أن تسيطر حركة حماس على قطاع غزة وإن إسرائيل من حقها الدفاع عن نفسها.

وأشار وود إلى أنه يجب العمل على حل الدولتين، مؤكداً أن بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض هذه الجهود ويزيد من تطرف المستوطنين. وأوضح نائب ممثلة الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن أن واشنطن شددت على الحكومة الإسرائيلية ضرورة محاسبة المستوطنين المتطرفين.

من جهته، قال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن أهالي غزة يفتقرون لأساسيات الحياة، مضيفاً أنه يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. وأوضح خلال جلسة مجلس الأمن بشأن التطورات في غزة، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن على المجلس أن يتحرك لوقف الأزمة في غزة، مشيراً إلى أنه يجب وقف إطلاق النار.

وتابع أن التصعيد في غزة لن يضمن الأمن لإسرائيل، مضيفاً أنه يجب وقف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. إلى ذلك، شدد المندوب البرازيلي أمام مجلس الأمن، على دعوته إلى إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً وقابلة للبقاء. وانتقد مندوب البرازيل الدولي التابع للأمم المتحدة، عجز المجتمع الدولي ‏عن الدفع بحل الدولتين، محذراً من خطر الانهيار الوشيك ‏للمنظومة الإنسانية في غزة.

مجلس الأمن ناقش مشروع قرار تقدمت به الدولة

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