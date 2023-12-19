الجيش الصومالي يسيطر على منطقتين استراتيجيتين

أعلن الجيش الوطني الصومالي، أمس، بسط السيطرة على منطقتين استراتيجيتين في وسط البلاد، بحسب وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، التي أوردت ((استعادت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالتعاون مع قوات دراويش ولاية غلمدغ، السيطرة على منطقتي طغحطير، ودهر علي حيلو، جنوبي محافظة مدغ، وسط البلاد)).

ونوّهت (صونا) بأن ((ذلك جاء خلال عملية عسكرية قادها ضباط بالجيش الوطني ضد فلول ميليشيات ((الشباب)) الإرهابية)). كما أعلن الضباط أن ((القوات المسلحة تلاحق المتشددين في المناطق النائية بريف إقليم مدغ)).

في الغضون، أفادت مصادر أمنية بحرية بأن سفينة تجارية خطفها مهاجمون مجهولون لا تزال قبالة ساحل الصومال. وتم إرسال سفينة تابعة للبحرية الإسبانية بأقصى سرعة نحو سفينة ((روين)) الرافعة لعلم مالطا، التي قالت مصادر إنها خطفت.

وقالت شركة الأمن البحري البريطانية ((أمبري))، إن السفينة وصلت إلى مسافة 9 أميال قبالة الشاطئ من بندر موركايو في إقليم بلاد بنط في الصومال.

ورجّحت أن ((يكون هذا أول حادث خطف لسفينة تجارية من قبل قراصنة صوماليين منذ عملية خطف ((آريس)) عام 2017)). وأضافت: ((التقديرات تشير إلى أن هناك خطراً إجرامياً، وانتهازياً، محتملاً)).

وصرحت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي لـ((رويترز))، أن الحادث لا يزال قائماً، وإنها ((تتعاون بشكل وثيق مع السلطات المحلية الصومالية))، مضيفة إنها ((تنسق الجهود من أجل متابعة شاملة ولتبادل المعلومات)).

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