وزير الدفاع الألماني يجري محادثات في النيجر

وصل وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أمس، نيامي، عاصمة النيجر، لإجراء محادثات مع المجلس العسكري الحاكم.

ويسعى الوزير، المنتمي إلى حزب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الاشتراكي الديمقراطي، إلى استيضاح المسار اللاحق الذي سينتهجه حكام النيجر العسكريون، الذين استولوا على الحكم في 26 يوليو الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

فيما تأتي الزيارة بعد مضي أربعة شهور ونصف الشهر على الانقلاب العسكري الذي وقع في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وكان الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، يعتبران النيجر في الفترة الأخيرة بمثابة آخر شريك ديمقراطي في مكافحة ((الإرهاب)) في منطقة الساحل الأفريقي. إذ تقع النيجر على طريق مهم للهجرة إلى أوروبا.

وكان الجيش برر انقلابه على النظام السابق، وهو الانقلاب الذي حظي بتأييد العديد من سكان النيجر، بطبيعة الوضع الأمنيـ وسوء الإدارة الحكومية، ومنذ ذلك الحين تردت العلاقات بين نيامي وبرلين.

ولا يزال الغموض يكتنف مستقبل قاعدة النقل الجوي التي أنشأها الجيش الألماني في نيامي، التي كان يتواجد فيها أخيراً أكثر من 100 جندي ألماني.

كما لا تزال هناك على الحدود بين النيجر ومالي قافلة عالقة في منطقة التخليص الجمركي؛ تحوي عتاداً عسكرياً ألمانياً، من بقايا مهمة ((مينوسما))، التابعة للأمم المتحدة في مالي، وهي المهمة التي تم إنهاؤها.

بينما تعاون الاتحاد الأوروبي مع النيجر منذ 2015، خصوصاً بهدف إغلاق طريق الهجرة الممتد من مدينة أغاديس غربي النيجر إلى ليبيا.

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