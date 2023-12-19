اقتحامات واعتقالات بالضفة الغربية

اقتحمت القوات الإسرائيلية، أمس، مناطق واسعة في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت فيها عدداً من الفلسطينيين، في وقت فجرت منزل أسير تتهمه بتنفيذ هجوم وقع قبل أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ((وفا)) أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 23 فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية. وأضافت أن الاعتقالات كانت من الخليل جنوباً وحتى قلقيلية وسلفيت شمالاً.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، فقد اعتقلت إسرائيل أكثر من 4500 فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وخلال اقتحام الجنود حي المصايف بمدينة رام الله، أصيب فلسطيني بالرصاص، كما جرى اعتقال اثنين آخرين.

وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، اقتحمت القوات بلدات بيت أمر وصوريف وبني نعيم وسط اندلاع مواجهات.

من جهة أخرى، فجرت القوات الإسرائيلية منزل عائلة الأسير أسامة بني فضل في بلدة عقربا جنوب نابلس بعدما حاصرت منزل عائلة الأسير المكون من 3 طوابق، قبل أن تقوم بتفجيره.

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