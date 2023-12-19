إسرائيل تقصف بالمدفعية جنوب لبنان

قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية عدداً من الأهداف جنوب لبنان، وأكد أنه استهدف مواقع رصد إطلاق قذائف منها باتجاه منطقة المطلة شمال إسرائيل، وقام من جهته بالرد على مصادر إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة الخيام على الحدود الجنوبية بقذيفتين فوسفوريتين، كما قصفت تلة العويضة.

ولفتت الوكالة إلى أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً أحد المنازل المستهدفة مرات عدة في منطقة الجبل في بلدة ميس الجبل، كما قصفت بساتين الزيتون بين ديرميماس وكفركلا (جنوب).

وذكرت الوكالة أيضاً أن إسرائيل نفذت غارات جوية استهدفت الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة مارون الراس بصواريخ عدة، وأشارت إلى أن المسيرات الإسرائيلية حلقت بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة، شرق لبنان.

في المقابل، أعلن ((حزب الله)) في بيان أن عناصره استهدفوا موقع ‏المطلة بـ((الأسلحة المناسبة وتم تحقيق إصابات مؤكدة)).

من جهته، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن ما يتعرض له سكان جنوب البلاد من اعتداءات إسرائيلية يومية أثبت أن لبنان بلد صلب ومقاوم.

وأردف أنه مرّ 74 يوماً من مأساة الحرب على غزة والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان والإصابات في صفوف المدنيين والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة.

وأسفرت الاشتباكات عبر الحدود منذ الثامن من أكتوبر الماضي عن مقتل 9 جنود إسرائيليين وعدد من المستوطنين، في حين قتل أكثر من 100 من عناصر ((حزب الله)) وعدد من المدنيين.

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