تصعيد إسرائيلي في غزة وتحذير من انهيار صحي

كثف الجيش الإسرائيلي استهدافه للمستشفيات، حيث أطبق حصاره على مستشفى العودة واعتقل مديره، كما قصف مستشفى الشفاء ما أسفر عن سقوط قتلى، وسط تحذيرات من انهيار الوضع الصحي بالكامل، فيما تم قصف رفح وجباليا واستهداف نازحين في خان يونس، ما أسفر عن مجازر سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح.

وأفاد التلفزيون الفلسطيني، أمس، أن قصفاً إسرائيلياً على بناية في حي الرمال بشمال قطاع غزة، قتل 50 فلسطينياً على الأقل، وأصاب 12، بينما فقد نحو 50 شخصاً.

وأضاف أن 25 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 70 في قصف إسرائيلي على بلدة ومخيم جباليا بشمال قطاع غزة.

وسقط عدد من القتلى إثر إطلاق نار من طائرة مسيرة لقوات إسرائيلية، استهدفت مدرسة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

نازحون

وتستهدف إسرائيل مراكز إيواء النازحين في قطاع غزة والمستشفيات التي لجأوا إليها هرباً من القصف على منازلهم، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع، أشرف القدرة إن عدد الضحايا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 19 ألفاً و667 شخصاً، بينما زاد عدد المصابين إلى 52 ألفاً و586.

وحذر مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، من انهيار كامل للوضع الصحي في غزة، حيث قال إن مستشفى في شمال قطاع غزة هاجمته القوات الإسرائيلية توقف عن العمل وأُجلي مرضاه ومن بينهم أطفال، مما يعرض الخدمات الصحية المنهارة في القطاع لمزيد من المخاطر. وأضاف، في مؤتمر صحافي باليوم الرابع والسبعين من الحرب في غزة، إن القوات الإسرائيلية ((تنفذ إعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها، ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة)).

انهيار صحي

وأشار إلى أن مستشفيات جنوب غزة عاجزة أمام أعداد الإصابات ((الهائلة))، مشيراً إلى أنها تفاضل بين الحالات لإنقاذ حياتها بما يتوفر من إمكانيات سريرية وطبية وبشرية محدودة.

من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية في غزة أنها جددت قصفها لمدينة تل أبيب برشقة صاروخية. وأكد شهود عيان سماع دوي انفجارات في الضواحي الشرقية والجنوبية لتل أبيب، إلى جانب أصوات اعتراضات صاروخية في سماء مدينة تل أبيب. وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 10 من جنوده في معارك غزة.

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