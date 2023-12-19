إسرائيل تعلن جاهزيتها لهدنة جديدة

قال الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أمس إن إسرائيل مستعدة للدخول في هدنة أخرى بوساطة أجنبية في غزة من أجل استعادة الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة ((حماس))، وتمكين وصول المزيد من المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وبحسب مكتبه، قال هرتسوغ، الذي يعتبر منصبه شرفياً إلى حد كبير، أمام حشد من السفراء: ((إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى والمزيد من المساعدات الإنسانية من أجل تمكين إطلاق سراح المحتجزين)).

وأضاف أن ((المسؤولية تقع بالكامل على عاتق قيادات حماس)). في المقابل، قالت حركة ((حماس)) في بيان، إنها ترفض إجراء مفاوضات بشأن تبادل المحتجزين خلال الهجوم الإسرائيلي، لكنها منفتحة على أي مبادرة لوقف نار شامل وتبادل الأسرى.

وتابعت أن الأمر الثاني ((نفترض أنه تمت الموافقة على المبدأ، فالهدنة كم يوماً ستستمر؟ هذا سيأخذ وقتاً من الجدل، لأن ((حماس)) تريد فترة أطول من الهدنة)).

ونشرت الفصائل الفلسطينية أمس فيديو لـ3 من المحتجزين الإسرائيليين لديها، وهم يطالبون السلطات الإسرائيلية بالانخراط في صفقة تبادل، والسعي للإفراج عنهم دون أي شروط.

وكان مصدران أمنيان مصريان، قالا إن إسرائيل وحركة ((حماس)) منفتحتان على تجديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، لكن لا تزال هناك خلافات حول كيفية تنفيذه، وفق ما أوردته وكالة ((رويترز)).

وأضاف المصدران: (((حماس) تصر على وقف إطلاق النار بشكل كامل، ووقف الطيران في قطاع غزة بوصفه شرطاً رئيسياً للقبول بالتفاوض، إضافة إلى تراجع القوات الإسرائيلية لبعض الخطوط على الأرض في قطاع غزة)).

وقالت مصادر إسرائيلية إن مجلس الحرب في إسرائيل سيبحث منحى جديداً لصفقة تبادل أسرى جديدة ومعقدة مع ((حماس)). وقالت ((القناة 12)) الإسرائيلية إن تل أبيب تبلور اقتراحاً قد يشمل ((حزمة إنسانية كبيرة)) تطالب فيه بالإفراج عن النساء المتبقيات في الحجز لدى ((حماس)) والمرضى والجرحى وكبار السن، مقابل إطلاق سراح أوسع لأسرى فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

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