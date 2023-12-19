بوتين يؤكد «تعاظم» الثالوث النووي الروسي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ((تعاظم)) الثالوث النووي الروسي: البري، والبحري، والجوي، بعدما قامت موسكو بتحديث ترسانتها النووية.

في وقت أبدى بوتين استعداد بلاده للدخول في محادثات مع أوكرانيا، والولايات المتحدة، وأوروبا، بشأن مستقبل كييف ((إذا كانوا يرغبون في ذلك))، مشدداً على أن موسكو ((ستدافع عن مصالحها الوطنية)).

وقال بوتين، خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع الروسية في موسكو، أمس، إن دور الثالوث النووي الروسي: البري، والبحري، والجوي، ((تعاظم بصورة كبيرة))، لضمان توازن القوى، في ظل ((ظهور مخاطر عسكرية ـ سياسية جديدة)).

ونقلت ((بلومبيرغ)) عن بوتين قوله، إن روسيا قامت بتحديث كامل ترساناتها النووية الاستراتيجية تقريباً، حيث إن نسبة الأسلحة الحديثة في قوة روسيا النووية هذا العام ((وصلت إلى 95 %، وفي المكون البحري بنسبة 100 % تقريباً)).

وتابع أن صناعة الدفاع الروسية تستجيب بشكل أسرع من نظيرتها في الغرب، وأن موسكو ستواصل تطوير قواتها النووية والحفاظ على جاهزيتها القتالية على مستوى عالٍ، مؤكداً العمل على تحسين الاتصالات العسكرية، والاستطلاع، والاستهداف، وقدرات الأقمار الصناعية.

وجدد بوتين استعداده للحديث عن السلام، قائلاً: ((في أوكرانيا، هل أولئك الذين يتعاملون بعدوانية تجاه روسيا، وفي أوروبا، والولايات المتحدة، هل يرغبون في التفاوض؟ دعوهم (يفعلوا ذلك). لكننا سنتفاوض بما يعود بالنفع على مصالحنا الوطنية)). وأكد أن القوات الروسية تمتلك زمام المبادرة في ساحة المعركة.

وأعلن بوتين، أن الجيش الأوكراني ((يتكبد خسائر فادحة، وأهدر احتياطياته إلى حد كبير، محاولاً أن يظهر بعض نتائج ما يسمى بالهجوم المضاد الذي روج له كثيراً))، بحسب ((سبوتنيك)).

وأضاف: ((بتقييم الوضع على خط التماس القتالي، يمكننا أن نقول بثقة إن قواتنا لديها زمام المبادرة. نحن نفعل ما نعتبره ضرورياً، وما نريده، حيثما نحتاج إليه، وعند الضرورة نقوم بتحسين مواقعنا)).

وتابع: ((الغرب لن يتخلى عن استراتيجيته المتمثلة في احتواء روسيا، وأهدافها في أوكرانيا. لذلك، لن نتخلى عن أهدافنا في العملية العسكرية الخاصة)). وأكمل: ((كل المحاولات، كما قالوا في الغرب، لإلحاق هزيمة عسكرية أو استراتيجية بنا، تم إحباطها بشجاعة وصمود جنودنا، واصطدمت بالقوة المتزايدة لقواتنا المسلحة، وإمكانات الصناعة المحلية والإنتاج الحربي)).

وأوضح ((لن نتخلى عما نملكه، لن نتخلى عن أهداف العملية العسكرية الخاصة))، مضيفاً أن روسيا لا تنوي القتال مع أوروبا. وأفاد بوتين بأن عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي ((ناتو))، ((غير مقبولة بالنسبة لروسيا في غضون 10 سنوات، ولا في خلال 20 سنة)).

وأضاف: ((أريد أن أذكر، مرة أخرى، الدعم الهائل الذي يقدمه مواطنونا، ورجال الأعمال، والمتطوعون، وممثلو المنظمات العامة، والأحزاب، والتجمعات التجارية، وأطفال المدارس، والطلاب، والمتقاعدون، للوحدات القتالية)).

وأشاد بوتين، أمام القيادات، بـ((توحيد)) المجتمع الروسي ((خلف (الحرب) في أوكرانيا))، وقال: ((الأهم قد يكون (...) هذا التوحيد العام لكل قوى المجتمع. أشكر هؤلاء الذين يساعدون مقاتلينا على الجبهة)).

حضر الاجتماع كبار القادة العسكريين، منهم: وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويغو، ورئيس الأركان العامة، الجنرال فاليري غيراسيموف، ومدير جهاز الأمن الاتحادي، ألكسندر بورتنيكوف.

وقال شويغو إن إنتاج روسيا من الدبابات تضاعف منذ فبراير 2022 بمقدار 5.6 مرات، والمسيرات بمقدار 16.8 مثلاً، وقذائف المدفعية بمقدار 17.5 مرة.

وأضاف: إن موسكو استقطبت 490 ألف جندي عبر ((التعاقد))، و((التطوع)) في 2023، منوهاً بأنها ستزيد عدد الجنود المتعاقد معهم إلى 745 ألفاً في 2024.

وتابع أن القوات الروسية زرعت حقول ألغام على مساحة 7000 كم/ مربع في أوكرانيا، بعضها بعرض 600 متر، إلى جانب 1.5 مليون حاجز مضاد للدبابات، و2000 كم من الخنادق المانعة لحركة الدبابات.

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