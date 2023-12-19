«السبع» تطالب بالرد على صواريخ كوريا الشمالية

طالب وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع، (كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة)، أمس، بـ((ردّ دولي قوي)) على قيام كوريا الشمالية بإطلاق صواريخ باليستية.

وجاء في بيان مشترك، أصدرته الحكومة الألمانية، من برلين: ((ينبغي أن يكون هناك رد دولي قوي، وسريع، وموحد، خصوصاً من جانب مجلس الأمن الدولي، على الأفعال المتهورة، المتكررة لكوريا الشمالية)).

وأضاف البيان: ((نحن، وزراء خارجية كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، ندين بأشد العبارات إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 18 ديسمبر (الجاري) من جانب كوريا الشمالية)).

وتابع: ((نبدي قلقنا البالغ حيال أي نقل محتمل إلى كوريا الشمالية لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية أو تلك النووية، الأمر الذي يشكل تهديداً أكبر للسلام، والاستقرار، في المنطقة، والكوكب برمته)).

في الغضون، بدأت كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، في تشغيل نظام للتبادل الفوري لبيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية، بعد يوم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إن كوريا الشمالية سوف تتعلم أن استفزازاتها لن تجلب سوى ((المزيد من الألم)). ونقلت ((يونهاب)) عن يون قوله: إن كوريا الجنوبية، والولايات المتحدة، واليابان، قامت بتفعيل نظام لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ الكورية الشمالية في الوقت الحقيقي.

وأعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، أن يون عيّن مستشاره للأمن الوطني، رئيساً لوكالة الاستخبارات الوطنية، كما عيّن نائباً سابقاً لوزير الخارجية، وزيراً للخارجية.

ونقلت ((يونهاب)) عن كبير المساعدين الرئاسيين في سيئول، كيم ديه كي، القول، إنه تم تعيين مستشار الأمن الوطني، جو تيه يونغ، للمنصب، جرّاء استقالة رئيس وكالة الاستخبارات الوطنية، كيم كيو هيون، نوفمبر الماضي، وتم تعيين النائب الثاني السابق لوزير الخارجية، جو تيه يول، محل وزير الخارجية الحالي، بارك جين.

في المقابل، أكدت بيونغيانغ، أن التجربة الصاروخية الجديدة تظهر الخيار الذي سوف يتخذه الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عندما تتخذ واشنطن قراراً خاطئاً.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن الإطلاق إجراء تحذيري قوي، في ظل الوضع الخطير، حيث إن التهديد العسكري للقوات المعادية، أصبح مكشوفاً، وخطيراً، على نحو متزايد.

ونقلت عن كيم تعليقه على التجربة الصاروخية، أنها عرض عملي للحالة الفعلية، والموثوقية، للقدرات الضاربة الهائلة، والردع المطلق للحرب النووية الذي تمتلكه القوات المسلحة الكورية الشمالية.

وأوضح كيم أن عملية الإطلاق كانت مناسبة لإظهار العمل الذي استعدت له كوريا الشمالية بوضوح، والخيار الذي ستتخذه عندما تتخذ واشنطن قراراً خاطئاً ضدها، مؤكداً أن التدريبات أظهرت إرادة كوريا الشمالية في اتخاذ أقوى الإجراءات المضادة، وقوتها الساحقة.

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