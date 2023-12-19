«تنفيذي الشارقة» يناقش أنظمة المطالبات في المشروعات السكنية

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.

وناقش المجلس، سبل تطوير أنظمة إدارة المطالبات في المشروعات السكنية، لتطبيق نظام إدارة فعال يوفر القدرة على تسليم المشروع بجودة عالية مع الالتزام بمعايير البناء.

وهنأ المجلس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمناسبة انعقاد الدور العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس الاستشاري للإمارة، مؤكداً العمل معه لتطوير العمل الحكومي وتلبية احتياجات المجتمع.

وبحث المجلس، في اجتماعه، موضوعات متعلقة بمتابعة سير العمل الحكومي، وأداء الدوائر والهيئات الحكومية، ومناقشة تطوير التشريعات والأنظمة لمختلف القطاعات في الإمارة.

واطلع المجلس، على تقرير عن ضبط السوق الاقتصادي وتعزيز حماية المستهلك، والالتزام بالتشريعات الحكومية، وردع الظواهر السلبية التي تؤثر في استقرار السوق، مع الاستمرار في تحفيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية للإمارة.

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