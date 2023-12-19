سفير كازاخستان: تربطنا شراكة استراتيجية مع الإمارات

أكد ماديار مينيلبيكوف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وبلاده تسير بصورة متسارعة ووصلت إلى الشراكة الاستراتيجية، منوهاً بزيارة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان لإمارات في يناير الماضي وإعلان البيان المشترك الذي أكد أهمية الشراكة الاقتصادية المثمرة بين البلدين والرغبة الأكيدة في تعزيز التعاون الاقتصادي بما يتفق مع المصالح الوطنية ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى مليار دولار، والعمل معاً في المجالات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية والبناء والتنمية والتعاون بين المراكز المالية الدولية وتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي والتجاري والاقتصادي والثقافي واستكمال إجراءات التصديق على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين البلدين، والتي من شأنها أن تسهم في تعميق التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة الثنائية، لافتاً إلى أن عدد الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين التي بلغت 150 اتفاقية ومذكرة .

وأشار إلى نجاح الإمارات في تنظيم مؤتمر (COP28) الذي حقق طموحات العالمية بشأن التصدي لتحديات المناخ وأهمها ((اتفاق الإمارات)) التاريخي. وأوضح السفير مينيلبيكوف أنه خلال هذا العام تم التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة، من بينها اتفاقية شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة إنتاجية تبلغ 1 جيجاواط مزودة بنظام بطاريات لتخزين الطاقة في كازاخستان، واتفاقية بين البلدين تتعلق بإدارة وتطوير مطار أستانا الدولي والذي ستقوم بتنفيذه شركة تيرمينالز القابضة.

كما استحوذت مجموعة موانئ أبوظبي بالتعاون مع شركة الخدمات البحرية واللوجستية التابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط (كاز موناي غاز)، على ناقلتي نفط متطورتين وبدأت بتشغيلهما لنقل النفط الكازاخستاني في بحر قزوين. وتشكل الناقلتان استثماراً مشتركاً بقيمة تزيد على 128 مليون درهم.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية في كازاخستان خلال النصف الأول من هذا العام بلغ 408.7 ملايين دولار ومن كازاخستان حوالي 37.1 مليون دولار، إلى أن تطور العلاقات الثنائية بين البلدين ينعكس على حجم الرحلات الجوية بين البلدين والتي بلغت 70 رحلة أسبوعياً، وزيادة سياح الإمارات إلى كازاخستان إلى 50 ألف زائر العام الماضي.

وأشار السفير إلى أن كلاً من الجمهورية الكازاخية ودولة الإمارات ستوقعان اتفاقية قريباً حول تبادل واعتماد رخصة القيادة الإماراتية والكازاخية، ومن ثم إمكانية استخدام الرخصة في كلا البلدين.

وحول المجالات الاستثمارية في كازاخستان أوضح السفير ماديار مينيلبيكوف أن الحكومة الكازاخية تمنح تيسيرات عدة للمستثمرين العرب مشيراً إلى أن الشركات الكازاخية العاملة في دولة الإمارات بلغت حوالي 100 شركة، بينما تزيد الشركات الإماراتية المستثمرة في كازاخستان على 500 شركة تعمل في مختلف القطاعات.

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