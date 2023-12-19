تكريم المشاركين في «بركة وطن» 23 الجاري

تنظم جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين في 23 من الشهر الجاري حفلاً لتكريم الفائزين والمشاركين في الدورة الأولى لجائزة ((بركة وطن))، وهي جائزة سنوية تستهدف المؤسسات والأفراد القائمين على برامج وأنشطة تخدم كبار المواطنين، وذات الأثر الواضح والمستدام، ما يساهم في منظومة الرعاية المجتمعية والصحية لهم وفق معايير علمية وموضوعية، وتأكيداً على أهمية تحقيق الارتقاء بجودة حياة كبار المواطنين، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة.

وقالت مريم سالم السلمان، رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين لـ((البيان)): أطلقنا جائزة ((بركة وطن)) إيماناً وسعياً منا للإسهام الفعلي في تنفيذ بنود الخطة الوطنية التي تتبناها دولة الإمارات، وبتوجيهات سامية من القيادة الرشيدة في رعاية كبار المواطنين، وتعزيزاً لإسهاماتهم في بناء الوطن، وقرار تخصيص الجائزة يأتي لتشجيع وتحفيز المؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد للإسهام في أفكار إبداعية، تواكب مسار الخطة التنموية المستدامة التي تقتضي تبني برامج عمل تؤمن الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية لكبار المواطنين.

وأضافت السلمان: ((إن جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين تجتهد في تنظيم شتى المبادرات والبرامج والأنشطة والملتقيات التي من شأنها أن تستهدف كبار المواطنين تقديراً لجهودهم وعطائهم في بناء المجتمع، وسعياً لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وتوطيد الأواصر الأسرية والعلاقات المتميزة بين مختلف فئات المجتمع)). وأكدت رئيسة جمعية الإمارات لأصدقاء كبار المواطنين على أن طاقم عمل الجمعية يجتهد أيضاً لتحقيق العديد من الأهداف السامية التي تتمثل في وضع برامج وخطط لمساعدة كبار المواطنين، والعمل على دمجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين.

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