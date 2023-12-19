تحديثات على مبادرة التفوق الهندسي بدبي

أدخلت بلدية دبي تحديثات جديدة على ((مبادرة التفوق الهندسي))، تمثلت بإضافة معيار ((رأي المالك)) الذي يُتيح الفرصة للمُلاك بتقييم مكاتب الاستشارات الهندسية وشركات مقاولات البناء التي تُنفذ مشاريعهم، ومعيار المشاريع المتميزة ذات القيمة الفنية المعمارية، ومعيار استخدام أنظمة نمذجة المشاريع (BIM)، كشرط أساسي لحصول المكتب الهندسي على تقييم خمس نجوم.

وتطمح البلدية إلى تعزيز مستوى الثقة بين المالك والاستشاري أو المقاول، ورفع مستوى المنافسة بين الشركات المختصة في مجال البناء والتشييد والذي يؤثر بدوره إيجاباً على جودة المشاريع الإنشائية في إمارة دبي.

وأكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن التحديثات الجديدة على مبادرة التفوق الهندسي تعكس جهود البلدية الرامية إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً، والارتقاء بجودة المباني في إمارة دبي، بما يعزز مكانتها وجاذبيتها وتنافسيتها العالمية، فضلاً عن توفير الخدمات الاستباقية المتكاملة للمتعاملين، وتطوير مزاولة المهن الهندسية وتعزيز ثقافة التميز المهني فيها.

وقالت المهيري: ((تهدف المبادرة إلى توفير بيانات تقييم الاستشاريين والمقاولين للمُلاك المقبلين على البناء لمساعدتهم في اختيار الاستشاري والمقاول الأنسب لمشاريعهم من جهة، وتشجيع الاستشاريين والمقاولين على الارتقاء بجودة عملهم من جهة أخرى.

كما تعمل على تمكين وإشراك المتعاملين من الملاك والمطورين في منظومة التقييم عن طريق الاستبيانات الإلكترونية من خلال تطبيق دبي لتراخيص البناء (Dubai BPS) للهاتف الذكي بشكل موضوعي، يعكس تجاربهم مع تلك المكاتب والشركات)).

وأشارت المهيري، إلى أن عملية التقييم تتم من خلال مجموعة من المعايير مثل الالتزام بالقوانين وأنظمة البناء واللوائح المتعلقة بمزاولة المهن الهندسية، وجودة تقديم المعاملات والالتزام بالإشراف على موقع البناء وخلوّ السجل من الشكاوى الفنية.

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